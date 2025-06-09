Yeni Yatırım Teşvik Sistemine İlişkin Bilgilendirme (9903 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" yürürlüğe girmiştir.

1. GİRİŞ

30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar, yatırım teşvik sisteminin güncellenmesini, öncelikli alanlarda yatırımların desteklenmesini, yerli üretimin ve teknolojik dönüşümün hızlandırılmasını ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda 2012/3305 sayılı Karar ve 2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kararı yürülükten kaldırılmıştır.

Yeni sistemde, ürün ve sektör odaklı teşik modeli, proje bazlı değerlendirme ve dijital/yeşil dönüşüm öncelikleri öne çıkmaktadır.

2. TEŞVİK SİSTEMİ YAPISI

Teşvik sistemi üç ana programdan oluşmaktadır:

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi

Sektörel Teşvik Sistemi

Bölgesel Teşvikler

Sistem Grubu Alt Bileşenler Kapsam ve Hedef Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi a) Teknoloji Hamlesi b) Yerel Kalkınma c) Stratejik Hamle Katma değerli, teknoloji yoğun ve yerel öncelikli yatırımlar Sektörel Teşik Sistemi d) Öncelikli Yatırımlar e) Hedef Yatırımlar Dijital, yeşil, madencilik, imalat vb. alanlarda seçici destek Bölgesel Teşik 6 Bölgeye ayrılmıştır Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre farklı destekler

a) Teknoloji Hamlesi Programı:

Orta-yüksek ve Yüksek teknolojili ürünler önceliklidir. Proje bazında değerlendirme yapılacak ve öncelikli ürün listesi Bakanlik tarafindan her yil ocak ayi içerisinde güncellenebilecektir.

b) Yerel Kalkınma Hamlesi Programı:

Yerel Kalkinma Hamlesi Programi kapsaminda bölgelerarasi gelismislik farklarinin azaltilmasi ve bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. İllerin sosyo-ekonomik yapıları dikkate alınarak yerel yatırım konuları belirlenecek ve desteklenecektir.

c) Stratejik Hamle Programı:

Arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması, ihracatın artırılması gibi stratejik hedeflere katkı sağlayacak yatırımlar bu kapsamda değerlendirilecektir. Asgari yatırım tutarı:

Yüksek teknoloji yatırımları için: 100 milyon TL

Diğer yatırımlar için: 200 milyon TL

d) Öncelikli Yatırımlar:

Ar-Ge, yüksek teknoloji, maden, savunma sanayi, veri merkezi, enerji, sağlık, eğitim, yaşlı/engelli bakım hizmetleri gibi birçok başlık yer almaktadır.

e) Hedef Yatırımlar:

Kararda (EK-3'de) belirtilen yatırım konularının belirli bölgelerde gerçekleştirilmesi kaydıyla desteklenmektedir.

3. TEŞVİK SÜREÇLERİ TABLOSU

Program Başvuru Tipi Değerlendirme Karar Sonuç Teknoloji Hamlesi Tematik Çağrı Proje Bazlı Bakanlık Değerlendirmesi Komite Kararı Yatırım Teşvik Belgesi Yerel Kalkınma Hamlesi İl Bazlı Çağrı Proje Bazlı Yerel/Bakanlık Değerlendirmesi Komite Kararı Yatırım Teşvik Belgesi Stratejik Hamle Kriter Filtresi Kalkınma Bankaları Değerlendirmesi + Proje Bazlı Bakanlık Değerlendirmesi Komite Kararı Yatırım Teşvik Belgesi

4. DESTEK UNSURLARI

KDV İstisnası Teşvik belgesi kapsamında temin edilen yerli ve ithal makine-teçhizat teslimlerinde KDV hesaplanmaz ve tahsil edilmez. Yatırımcının nakit akışı açısından önemli bir avantaj sağlar. Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım kapsamında yurt dışından getirilecek makine ve teçhizatlar için gümrük vergisi alınmaz. Vergi İndirimi Yatırımdan elde edilecek kazanca uygulanmak üzere, belirli oranlarda gelir veya kurumlar vergisi indirimi sağlanır. İndirim oranı, katkı oranı ve uygulanma süresi yatırımın türüne ve bölgesine göre değişir. Faiz / Kâr Payı Desteği Yatırım projeleri kapsamında kullanılan kredilere uygulanmak üzere, belirlenen oranda ve azami limite kadar faiz veya kâr payı desteği sağlanır. Bu destek hem TL hem döviz kredilerinde geçerli olabilir. Makine Desteği Teşvik kapsamında belirli limitlerin üzerindeki makine-teçhizat harcamaları için yatırımcılara doğrudan destek verilir. Makine desteği, yerli ve yeni makine alımlarını kapsar. Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilen projeler için kamuya ait taşınmazlar, yatırımcılara tahsis edilebilir. Bu tahsisler; Hazine taşınmazları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri veya Endüstri Bölgeleri gibi yerlerden olabilir. Sigorta Primi Desteği Yatırım sürecinde sağlanan yeni istihdam için işverenin ödeyeceği sigorta primi işveren hissesi, belirli oran ve sürelerde devlet tarafından karşılanır. 6. bölgede ayrıca işçi hissesi desteği de sağlanır.

5. DESTEK ORANLARI ve ÜST LİMİTLERİ

Program Vergi İndirimi Faiz/Kâr Desteği* Makine Desteği Sigorta Primi Desteği Teknoloji Hamlesi %50 katkı oranı, %60 vergi indirimi Yatırım kredileri için %40 oranında, azami 240 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %20'si) %25 oranında, azami 240 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %15'i) İşveren: 8 yıl (6. bölge 12 yıl) İşçi: Yalnız 6. bölge için, 10 yıl süreyle %100 destek Yerel Kalkınma %50 katkı oranı, %60 vergi indirimi Yatırım kredileri için %40 oranında, azami 240 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %20'si) %25 oranında, azami 240 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %15'i) İşveren: 8 yıl (6. bölge 12 yıl) İşçi: Yalnız 6. bölge için, 10 yıl süreyle %100 destek Stratejik Hamle %40 katkı oranı, %60 vergi indirimi %30 oranında, azami 180 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %15'i) %25 oranında, azami 180 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %15'i) İşveren: 8 yıl (6. bölge 12 yıl) İşçi: Yalnız 6. bölge için, 10 yıl süreyle %100 destek Öncelikli Yatırımlar %30 katkı oranı, %60 vergi indirimi %25 oranında, azami 24 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %10'u) Yok İşveren: 1.- 6. Bölgede Kademeli: 0 – 1 – 2 – 4 – 8 – 12 yıl İşçi: Yalnızca 6. Bölgede geçerli 10 yıl Hedef Yatırımlar* %40 katkı oranı, %60 vergi indirimi %25 oranında, azami 12 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %10'u) Yok İşveren: 1.- 6. Bölgede Kademeli: 0 – 1 – 2 – 4 – 8 – 12 yıl İşçi: Yalnızca 6. Bölgede geçerli 10 yıl

(*) Hedef yatırımlar teşvik sistemi kapsamında; elektrik üretimi yatırımları, elektrik enerjisi dağıtım yatırımları, elektrik enerjisi depolama yatırımları ve ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı konusundaki yatırımlar ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamamaktadır.

6. ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

Destek Türü 1-2. Bölge 3-4-5-6. Bölge Tekonoloji Hamlesi Çağrıda Belirlenir Yerel Kalkınma Çağrıda Belirlenir Stratejik Hamle (Yüksek Teknoloji) 100 M TL Stratejik Hamle (Diğer) 200 M TL Öncelikli Yatırımlar 12 M TL 6 M TL Hedef Yatırımlar 12 M TL 6 M TL

7. DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YEŞIL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Dijital Dönüşüm Programı Yeşil Dönüşüm Programı Kapsam Teknolojik ürün ve çözümler ile maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımlar. Döngüsel ekonomiyle uyumlu, doğal kaynakları koruyan, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımlar. Destek - Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi

- Asgari 50 milyon TL yatırımlar için Stratejik Hamle Programı - Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi

- Asgari 50 milyon TL yatırımlar için Stratejik Hamle Programı Değerlendirme Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür. Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

8. DİĞER HUSUSLAR

Karara istinaden, 31.12.2030 tarihine kadar yapılacak olan müracaatlar değerlendirilecek, yatırımların Karar kapsamında desteklenebilmesi için makroekonomik programlar ve arz-talep dengesi dikkate alınarak yapılacak sektörel, mali ve teknik değerlendirmeler sonucunda teşvik belgesi düzenlenecektir.

Karardan önce gerçekleştirilmiş yatırım teşvik belgesi başvurular, ilgili başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesince değerlendirilecek, ancak talep edilmesi halinde yeni Karar çerçevesince de değerlendirilebilecektir.

Önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam edilecek, bu Karar kapsamında desteklenmeyen yatırım konularında daha önceki Kararlara istinaden düzenlenmiş yatırım teşvik belgelerinde kapasite artışına yönelik ilavelere yer verilmeyecektir.

Karar'ın belge düzeni, yararlanılan desteklerin Bakanlığa bildirimi ve yararlanılan desteklerin toplam sabit yatırım tutarı ile kıyaslanmasına ilişkin hükümleri 01.01.2026 tarihinde yürürlüğe girecek, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Karar ile ilgili ikincil düzenlemeler ilerleyen dönemlerde yayımlanacaktır.

İlgili Karar'a ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250530-2.pdf

Saygılarımızla,

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