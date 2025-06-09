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9 June 2025

Yeni Yatırım Teşvik Sistemine İlişkin Bilgilendirme (9903 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" yürürlüğe girmiştir.
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1. GİRİŞ

30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar, yatırım teşvik sisteminin güncellenmesini, öncelikli alanlarda yatırımların desteklenmesini, yerli üretimin ve teknolojik dönüşümün hızlandırılmasını ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda 2012/3305 sayılı Karar ve 2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kararı yürülükten kaldırılmıştır.

Yeni sistemde, ürün ve sektör odaklı teşik modeli, proje bazlı değerlendirme ve dijital/yeşil dönüşüm öncelikleri öne çıkmaktadır.

2. TEŞVİK SİSTEMİ YAPISI

Teşvik sistemi üç ana programdan oluşmaktadır:

  • Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi
  • Sektörel Teşvik Sistemi
  • Bölgesel Teşvikler

Sistem Grubu

Alt Bileşenler

Kapsam ve Hedef

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi

a) Teknoloji Hamlesi

b) Yerel Kalkınma

c) Stratejik Hamle

Katma değerli, teknoloji yoğun ve yerel öncelikli yatırımlar

Sektörel Teşik Sistemi

d) Öncelikli Yatırımlar

e) Hedef Yatırımlar

Dijital, yeşil, madencilik, imalat vb. alanlarda seçici destek

Bölgesel Teşik

6 Bölgeye ayrılmıştır

Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre farklı destekler

a) Teknoloji Hamlesi Programı:
Orta-yüksek ve Yüksek teknolojili ürünler önceliklidir. Proje bazında değerlendirme yapılacak ve öncelikli ürün listesi Bakanlik tarafindan her yil ocak ayi içerisinde güncellenebilecektir.

b) Yerel Kalkınma Hamlesi Programı:
Yerel Kalkinma Hamlesi Programi kapsaminda bölgelerarasi gelismislik farklarinin azaltilmasi ve bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. İllerin sosyo-ekonomik yapıları dikkate alınarak yerel yatırım konuları belirlenecek ve desteklenecektir.

c) Stratejik Hamle Programı:
Arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması, ihracatın artırılması gibi stratejik hedeflere katkı sağlayacak yatırımlar bu kapsamda değerlendirilecektir. Asgari yatırım tutarı:

  • Yüksek teknoloji yatırımları için: 100 milyon TL
  • Diğer yatırımlar için: 200 milyon TL

d) Öncelikli Yatırımlar:
Ar-Ge, yüksek teknoloji, maden, savunma sanayi, veri merkezi, enerji, sağlık, eğitim, yaşlı/engelli bakım hizmetleri gibi birçok başlık yer almaktadır.

e) Hedef Yatırımlar:
Kararda (EK-3'de) belirtilen yatırım konularının belirli bölgelerde gerçekleştirilmesi kaydıyla desteklenmektedir.

3. TEŞVİK SÜREÇLERİ TABLOSU

Program

Başvuru Tipi

Değerlendirme

Karar

Sonuç

Teknoloji Hamlesi

Tematik Çağrı

Proje Bazlı Bakanlık Değerlendirmesi

Komite Kararı

Yatırım Teşvik Belgesi

Yerel Kalkınma Hamlesi

İl Bazlı Çağrı

Proje Bazlı Yerel/Bakanlık Değerlendirmesi

Komite Kararı

Yatırım Teşvik Belgesi

Stratejik Hamle

Kriter Filtresi

Kalkınma Bankaları Değerlendirmesi + Proje Bazlı Bakanlık Değerlendirmesi

Komite Kararı

Yatırım Teşvik Belgesi

4. DESTEK UNSURLARI

KDV İstisnası

Teşvik belgesi kapsamında temin edilen yerli ve ithal makine-teçhizat teslimlerinde KDV hesaplanmaz ve tahsil edilmez. Yatırımcının nakit akışı açısından önemli bir avantaj sağlar.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım kapsamında yurt dışından getirilecek makine ve teçhizatlar için gümrük vergisi alınmaz.

Vergi İndirimi

Yatırımdan elde edilecek kazanca uygulanmak üzere, belirli oranlarda gelir veya kurumlar vergisi indirimi sağlanır. İndirim oranı, katkı oranı ve uygulanma süresi yatırımın türüne ve bölgesine göre değişir.

Faiz / Kâr Payı Desteği

Yatırım projeleri kapsamında kullanılan kredilere uygulanmak üzere, belirlenen oranda ve azami limite kadar faiz veya kâr payı desteği sağlanır. Bu destek hem TL hem döviz kredilerinde geçerli olabilir.

Makine Desteği

Teşvik kapsamında belirli limitlerin üzerindeki makine-teçhizat harcamaları için yatırımcılara doğrudan destek verilir. Makine desteği, yerli ve yeni makine alımlarını kapsar.

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilen projeler için kamuya ait taşınmazlar, yatırımcılara tahsis edilebilir. Bu tahsisler; Hazine taşınmazları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri veya Endüstri Bölgeleri gibi yerlerden olabilir.

Sigorta Primi Desteği

Yatırım sürecinde sağlanan yeni istihdam için işverenin ödeyeceği sigorta primi işveren hissesi, belirli oran ve sürelerde devlet tarafından karşılanır. 6. bölgede ayrıca işçi hissesi desteği de sağlanır.

5. DESTEK ORANLARI ve ÜST LİMİTLERİ

Program

Vergi İndirimi

Faiz/Kâr Desteği*

Makine Desteği

Sigorta Primi Desteği

Teknoloji Hamlesi

%50 katkı oranı, %60 vergi indirimi

Yatırım kredileri için %40 oranında, azami 240 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %20'si)

%25 oranında, azami 240 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %15'i)

İşveren: 8 yıl (6. bölge 12 yıl)

İşçi: Yalnız 6. bölge için, 10 yıl süreyle %100 destek

Yerel Kalkınma

%50 katkı oranı, %60 vergi indirimi

Yatırım kredileri için %40 oranında, azami 240 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %20'si)

%25 oranında, azami 240 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %15'i)

İşveren: 8 yıl (6. bölge 12 yıl)

İşçi: Yalnız 6. bölge için, 10 yıl süreyle %100 destek

Stratejik Hamle

%40 katkı oranı, %60 vergi indirimi

%30 oranında, azami 180 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %15'i)

%25 oranında, azami 180 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %15'i)

İşveren: 8 yıl (6. bölge 12 yıl)

İşçi: Yalnız 6. bölge için, 10 yıl süreyle %100 destek

Öncelikli Yatırımlar

%30 katkı oranı, %60 vergi indirimi

%25 oranında, azami

24 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %10'u)

Yok

İşveren: 1.- 6. Bölgede Kademeli: 0 – 1 – 2 – 4 – 8 – 12 yıl

İşçi: Yalnızca 6. Bölgede geçerli 10 yıl

Hedef Yatırımlar*

%40 katkı oranı, %60 vergi indirimi

%25 oranında, azami

12 milyon TL (en fazla yatırım tutarının %10'u)

Yok

İşveren: 1.- 6. Bölgede Kademeli: 0 – 1 – 2 – 4 – 8 – 12 yıl

İşçi: Yalnızca 6. Bölgede geçerli 10 yıl

(*) Hedef yatırımlar teşvik sistemi kapsamında; elektrik üretimi yatırımları, elektrik enerjisi dağıtım yatırımları, elektrik enerjisi depolama yatırımları ve ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı konusundaki yatırımlar ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamamaktadır.

6. ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

Destek Türü

1-2. Bölge

3-4-5-6. Bölge

Tekonoloji Hamlesi

Çağrıda Belirlenir

Yerel Kalkınma

Çağrıda Belirlenir

Stratejik Hamle (Yüksek Teknoloji)

100 M TL

Stratejik Hamle (Diğer)

200 M TL

Öncelikli Yatırımlar

12 M TL

6 M TL

Hedef Yatırımlar

12 M TL

6 M TL

7. DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YEŞIL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

 

Dijital Dönüşüm Programı

Yeşil Dönüşüm Programı

Kapsam

Teknolojik ürün ve çözümler ile maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımlar.

Döngüsel ekonomiyle uyumlu, doğal kaynakları koruyan, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımlar.

Destek

- Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi
- Asgari 50 milyon TL yatırımlar için Stratejik Hamle Programı

- Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi
- Asgari 50 milyon TL yatırımlar için Stratejik Hamle Programı

Değerlendirme

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

8. DİĞER HUSUSLAR

Karara istinaden, 31.12.2030 tarihine kadar yapılacak olan müracaatlar değerlendirilecek, yatırımların Karar kapsamında desteklenebilmesi için makroekonomik programlar ve arz-talep dengesi dikkate alınarak yapılacak sektörel, mali ve teknik değerlendirmeler sonucunda teşvik belgesi düzenlenecektir.

Karardan önce gerçekleştirilmiş yatırım teşvik belgesi başvurular, ilgili başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesince değerlendirilecek, ancak talep edilmesi halinde yeni Karar çerçevesince de değerlendirilebilecektir.

Önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam edilecek, bu Karar kapsamında desteklenmeyen yatırım konularında daha önceki Kararlara istinaden düzenlenmiş yatırım teşvik belgelerinde kapasite artışına yönelik ilavelere yer verilmeyecektir.

Karar'ın belge düzeni, yararlanılan desteklerin Bakanlığa bildirimi ve yararlanılan desteklerin toplam sabit yatırım tutarı ile kıyaslanmasına ilişkin hükümleri 01.01.2026 tarihinde yürürlüğe girecek, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Karar ile ilgili ikincil düzenlemeler ilerleyen dönemlerde yayımlanacaktır.

İlgili Karar'a ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250530-2.pdf

Saygılarımızla,

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