Emlak Rayiçlerinde Büyük Artış: 2026-2029 Dönemi İçin Yeni Rayiç Değerler Belli Oldu

Türkiye'deki taşınmaz maliklerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin hesaplanmasında, taşınmazların emlak rayiç değerleri esas alınmaktadır. Emlak rayiç değerleri ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") uyarınca takdir komisyonları tarafından belirlenen gayrimenkul metrekare birim fiyatı üzerinden her dört yılda bir tespit edilmektedir.

Bu kapsamda 2025 yılında yürütülen değerleme çalışmaları da tamamlandı. Takdir komisyonlarının belirlediği arsa ve arazi birim değerleri, ilgililere başvuru üzerine ve ayrıca Muhtarlık ve Belediyelerde ilan edilerek duyurulmaya başladı.

Takdir edilen emlak rayiç değerlerinde ciddi bir artış gözlemlendi. Örneğin İstanbul için %1400'e varan artış oranları söz konusu. Bu durum emlak vergisi yükünün de artması anlamına geliyor. Fakat artışın fahiş olduğunu düşünenler için yeni rayiç değerlere karşı itiraz yolu açık.

İtiraz için vergi mahkemelerinde iptal davası açmak gerekiyor. Şayet dava neticesinde takdir komisyonunun kararı iptal edilirse, karara konu cadde/sokak ya da ilgili bölgede bulunan tüm mükellefler etkilenecek.

Dava açmak için yasal süre kural olarak takdir komisyonu kararının öğrenilme tarihinden itibaren otuz gündür. Öğrenme tarihi ise kararın ilgili belediye veya muhtarlıkta ilan edildiği tarih olarak kabul edilmektedir. Otuz günlük itiraz süresinin son günü adli tatile -20 Temmuz 2025 ila 31 Ağustos 2025- denk gelmesi halinde 7 Eylül 2025 tarihine kadar dava açmak mümkün olacak. Dolayısıyla, ilgililerin her belediye/muhtarlık özelinde ilan sürecini ayrıca takip etmesinde büyük fayda bulunuyor.

Yeni rayiç değerler 2026 yılı için uygulanacak ve müteakip 2027-2028-2029 yılları için yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak.

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