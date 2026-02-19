Türki̇ye Sermaye Pi̇yasalari Bi̇rli̇ği̇ Tarafindan KVHS Veri̇ Bi̇ldi̇ri̇m Si̇stemi̇ne İli̇şki̇n Genel Mektup Yayinlanmiştir

SPK tarafından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne (TSPB) iletilen 06.02.2026 tarihli yazı ile, 31 Ekim 2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025–2026)" çerçevesinde KVHS'lerin yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar bildirilmiştir.

Eylem Planı kapsamında; müşterilere hesapların üçüncü şahıslara kullandırılmaması ve hesap erişim bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması yönünde bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yasa dışı bahis ve/veya kumar amacıyla kullanılan veya kullandırıldığı değerlendirilen, kiralık hesap olarak kullanılan veya kullandırıldığı değerlendirilen ya da suç geliri nakline aracılık ettiği tespit/değerlendirilen müşteri hesaplarının kapatılması; bu hesaplara ilişkin bilgilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirilmesi ve kapatılan hesap sayılarının aylık olarak TSPB'ye raporlanması zorunludur.

TSPB tarafından iletilen veriler aylık istatistiki raporlar halinde SPK'ya gönderilecektir. Bu kapsamda, SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer alan KVHS'lerin, her ayın ilk üç iş günü içerisinde ve en geç üçüncü iş günü saat 18:00'a kadar, bir önceki aya ilişkin yukarıda belirtilen gerekçelerle kapatılan müşteri hesap sayılarını KVHS Veri Toplama Sistemi (KVHS-VTS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. İlgili ayda kapatılan hesap bulunmaması halinde dahi sisteme "0" (sıfır) girişi yapılması zorunludur. "Kapatılan hesap" ifadesi yalnızca belirtilen suç kapsamları nedeniyle kapatılan hesapları ifade etmektedir.

Sisteme erişim için kurum tarafından biri asıl, biri yedek olmak üzere iki yetkili personelin belirlenmesi gerekmektedir. Yetkililere ait bilgilerin "KVHS Veri Bildirim Sistemi Yetkilisi Formu" doldurularak en geç 13.02.2026 saat 18:00'a kadar kvhsvts@tspb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Yetkili kişilerde meydana gelecek değişikliklerin gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

Ayrıca, sistem yazışmaları için kurum adına "tspb@kurumadi.com.tr" formatında kurumsal bir e-posta adresi oluşturulmalı ve ilgili formda TSPB'ye bildirilmelidir. Sistem kullanımına ilişkin detaylar, yetkili bilgilerinin iletilmesini takiben paylaşılacaktır.

İlk raporlama kapsamında, Ocak 2026 ve Şubat 2026 dönemlerine ait verilerin en geç 4 Mart 2026 saat 18:00'a kadar sisteme girilmesi gerekmektedir. Sonraki aylarda raporlama aynı usulle devam edecektir.

