EPDK Elektrik Piyasasına İlişkin Mevzuat Değişiklik Taslakları Görüşe Açıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (“EPDK”) 23/09/2025 tarihli duyurusu ile genel olarak uygulamada ortaya çıkan gereksinimler sebebiyle on Yönetmelik ve Karar değişiklik taslağı ilgililerin görüş ve önerilerine 07/10/2025 tarihi mesai bitimine kadar açılmıştır.

Görüşe açılan taslaklar aşağıdaki gibidir:

1)Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

2)Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Değişiklik Taslağı

3)Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

4)Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

5)Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

6)Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

7)Talep Tarafı Katılımı Hizmeti Kapsamında Temel Tüketim Değerinden Sapma Tutarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı

8)Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

9)Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 110 uncu Maddesi Uyarınca KÜPSM Değerinin ve KÜPSM ile KÜPST Hesaplamalarında Kullanılacak Katsayıların Belirlenmesi Hakkında Alınan Kurul Kararı Değişiklik Taslağı

10)Negatif ve Pozitif Enerji Dengesizlik Tutarlarının Hesaplanmasında Kullanılan Katsayıların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Taslağı

Genel gerekçe olarak elektrik piyasasında talep tarafı katılımının daha etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için bazı düzenlemeler gerekli görüldüğünü, elektrik piyasasının gerçek zamanlı dengelenmesine yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda değişiklik ihtiyacı ortaya çıktığını ve uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak mevcut düzenlemelerde revizyon yapılması yoluna gidildiğini görmekteyiz. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılması düşünülen değişikliklerin YEKA Yönetmeliğinde yapılmış olan değişikliklerle uyumlandırma ihtiyacına binaen yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin santral sahasında yapılması planlan değişikliklere dair ve üretim ve depolama tesislerinden sisteme verilen enerji miktarının mevzuatta belirlenenden fazla olması durumuna karşılık gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Öne çıkan değişiklik önerileri arasında temel tüketim değerinden sapma tutarlarına dair ceza katsayılarının (1/5'ine indirilerek) azaltılması (m.6/2), bünyesinde üretim tesisi bulunan tüketim tesislerinin Talep Tarafı Katılım Hizmetine katılabilecek olması (m.31/B) ve kritik aylar içinde Talep Tarafı Katılım portföyüne ekleme ve çıkarma yapılabilecek olması, 30 MW üzeri depolamalı elektrik üretim tesislerinin tamamının dengeleme birimi olarak kabul edilmesi sayılabilir.

Uygulamada karşılaşılan sorunları dikkate alarak piyasa oyuncularının nabzını tutmayı amaçlayan ve önemli yenilikler getiren taslak metinlerin görüşe açıldığı EPDK duyurusu ile ilgili gelişmeleri 07/10/2025 sonrasında da yakından takip ediyor olacağız.

