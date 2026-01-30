KPMG Global Teknoloji Raporu 2026

Teknoloji artık yalnızca bir destek unsuru değil; iş yapış biçimlerini, değer yaratma modellerini ve organizasyonel yapıları kökten dönüştüren stratejik bir güç haline geldi.

Zeka Çağında Liderlik: Bugünden Yarına Stratejik Yolculuk

Teknoloji artık yalnızca bir destek unsuru değil; iş yapış biçimlerini, değer yaratma modellerini ve organizasyonel yapıları kökten dönüştüren stratejik bir güç haline geldi.



Bu dönüşümden hareketle, KPMG olarak teknolojinin iş dünyasındaki rolünü ve geleceğini mercek altına aldığımız 2026 Küresel Teknoloji Raporu'nu yayımladık. Rapor, bugünün meselesinin yalnızca yeni teknolojilere erişmek olmadığını; asıl başarının, sürekli değişimi yönetebilecek esneklikte iş modelleri, mimariler ve karar mekanizmaları inşa edebilmekte yattığını ortaya koyuyor.

● Rapor ne söylüyor?

Zeka Çağı; üretken yapay zekadan otonom yapay zekaya, veri ve analitikten siber güvenliğe uzanan geniş bir yelpazede, kurumların teknoloji olgunluğunu ve yatırım getirisi yaklaşımını yeniden tanımlıyor. Rapor, kurumların "AI ruleti" denilebilecek erken deneme dönemini büyük ölçüde geride bırakıp, yapay zekayı iş akışlarına, ürünlere ve değer zincirlerine daha kontrollü entegre etmeye başladığını; ancak ölçeklemenin hâlâ en büyük sınav olduğunu ortaya koyuyor.

● Araştırmanın Kapsamı

Rapor, 27 ülkeden 2.500 teknoloji yöneticisinin katılımıyla yürütülen çalışmaya dayanmaktadır. Katılımcılar sekiz sektörü temsil etmektedir ve ankete katılan kurumların yıllık gelirleri 100 milyon ABD dolarının üzerindedir.

Raporda Öne Çıkan Başlıklar

➥ Teknoloji olgunluğu: Beklenti ve gerçeklik açığı.

Teknoloji liderlerinin önemli bir kısmı kısa sürede üst olgunluk seviyelerine ulaşmayı öngörürken, bugün kendisini en üst seviyede konumlayanların oranı sınırlı kalıyor. Bu tablo, strateji ile uygulama arasındaki kopukluğa işaret ediyor.

➥ Ölçekleme problemi:

Yetkinlik eksikliği ve teknik borç Kurumların yarısından fazlası dönüşüm planları için gerekli yeteneklere erişimde zorlandığını belirtirken, teknik borcun maliyeti de yeni girişimlerin hızını düşüren kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

➥ ROI: "Daha fazla yatırım" otomatik olarak "daha fazla getiri" değil.

Teknoloji yatırım getirisi ortalaması %200 (2x) seviyesinde raporlanırken, getiri dağılımı geniş. Sonuçlar, yatırımın büyüklüğünden çok hazırlık düzeyi, yönetişim, çeviklik ve uygulama disiplini kombinasyonuyla şekilleniyor. Yüksek performans gösteren kurumlar, gelire kıyasla daha düşük yatırım seviyelerine rağmen daha yüksek ROI ile ayrışıyor.

➥ Yapay zekada ROI ölçümü: klasik metrikler yetmiyor.

Kurumların büyük bölümü AI kullanım senaryolarının değer sağladığını belirtse de, birden fazla kullanım senaryosu genelinde ROI üretenlerin oranı daha sınırlı. Bu da AI projelerinde, dolaylı değerleri ve uzun vadeli etkileri yansıtan KPI setlerinin önemini artırıyor.

➥ Strateji neden "uyarlanabilir" olmak zorunda?

Katılımcıların önemli bir kısmı, hızlı değişim nedeniyle teknoloji planlarının kısa sürede geçersizleştiğini söylüyor. Bu nedenle kurumların; yatırım portföyünü (bakım–büyüme–dönüşüm) dengelerken, karar alma mekanizmalarını da netleştirip gerektiğinde hibrit yönetişim yaklaşımlarıyla esneklik kazanması gerekiyor.

Bir sonraki dalga: Otonom yapay zeka ve yeni yetkinlikler.

Otonom yapay zekaya yönelik yatırımlar hız kazanırken, kurumların rekabet gücünü belirleyen unsur; yapay zekayı mevcut çalışma biçimlerine eklemek değil, çalışma biçimlerini yapay zeka etrafında yeniden kurgulayabilme yetkinliğidir. Rapor; AI ajanlarının hangi görevleri üstleneceğinin ve çalışanların bu yeni yapı içindeki rollerinin netleşmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu değişim, AI ajanlarının yönetimi için yeni rol tanımları ve yönetişim yapılarının önemini artırıyor.

➥ Kurumlar için önerilen odak alanları:

Ölçeklenebilir değer: Denemeyi değil, iş değerini ölçekleyin.

Denemeyi değil, iş değerini ölçekleyin. Teknik borç disiplini: Hızı korurken güvenlik, veri standardizasyonu ve mimariden ödün vermeyin.

Hızı korurken güvenlik, veri standardizasyonu ve mimariden ödün vermeyin. ROI anlatısı: Yapay zeka dahil tüm teknoloji yatırımlarında, değer ölçümü ve paydaş iletişimini birlikte tasarlayın.

Yapay zeka dahil tüm teknoloji yatırımlarında, değer ölçümü ve paydaş iletişimini birlikte tasarlayın. Uyarlanabilir yönetişim: Karar alma modelini netleştirin; gerektiğinde hibrit yapılarla denge kurun.

Karar alma modelini netleştirin; gerektiğinde hibrit yapılarla denge kurun. Veri temeli: Analitik, içgörü ve tahminleme kaslarını güçlendirerek senaryo planlamasını hızlandırın.

KPMG Global Teknoloji Raporu 2026

