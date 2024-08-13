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13 August 2024

Esin DigiDiary Quarterly – 8th Issue

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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2024'ün Temmuz ayını geride bırakırken, ülkemizde ve dünyada kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret ve yapay zeka hukuku düzenlemelerinde çeşitli gelişmelerle karşılaşıyoruz.
Turkey Technology
Photo of Can Sozer
Photo of Ecem Elver
Photo of Aybüke Gündel Solak
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2024'ün Temmuz ayını geride bırakırken, ülkemizde ve dünyada kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret ve yapay zeka hukuku düzenlemelerinde çeşitli gelişmelerle karşılaşıyoruz. Esin – DigiDiary ile önemli nitelikteki bilgi teknolojileri gelişmelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Esin – DigiDiary'e erişmek için aşağıdaki görsele tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Can Sozer
Can Sozer
Photo of Ecem Elver
Ecem Elver
Photo of Aybüke Gündel Solak
Aybüke Gündel Solak
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