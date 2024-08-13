Esin DigiDiary Quarterly – 8th Issue

2024'ün Temmuz ayını geride bırakırken, ülkemizde ve dünyada kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret ve yapay zeka hukuku düzenlemelerinde çeşitli gelişmelerle karşılaşıyoruz. Esin – DigiDiary ile önemli nitelikteki bilgi teknolojileri gelişmelerini sizlerle paylaşıyoruz.

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