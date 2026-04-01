Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nde Değişiklik

Article Insights

Esenyel Partners are most popular: within Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring, Environment and Real Estate and Construction topic(s)

in Turkey

12 Mart 2026 tarihli ve 33194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Maden Sahaları İhale Yönetmeliği ile, I. Grup (a) bendi dışındaki maden ruhsat ihale süreçlerine, e-ihale uygulamalarına ve ruhsatlandırma aşamalarına ilişkin önemli değişiklikler öngörülmüştür.

İhale Usulü ve İki Aşamalı Teklif Sistemi

Yapılmış olan değişiklik ile beraber ihaleler, kural olarak bütün isteklilerin katılabildiği açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olup, süreçte hibrit bir değerlendirme modeli benimsenecektir:

Süreç, isteklilerden kapalı teklif alınarak başlayacaktır.

Birden fazla geçerli teklif olması durumunda, bu tekliflerin aritmetik ortalaması alınacaktır. Ortalamanın %50’sinin üzerinde teklif veren istekliler arasında açık artırma aşamasına geçilecektir.

Sadece tek geçerli teklif olması veya ortalamanın %50’sini aşan tek teklif kalması hâlinde, ihale doğrudan bu teklif üzerinden sonuçlandırılabilecektir.

Fiziki ve E-İhale Yöntemleri

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), ihalelerin fiziki veya elektronik ortamda yapılmasına karar vermeye yetkilidir. E-ihale usulünde; müracaat için yetkilendirme süreçlerinin önceden tamamlanmış olması ve istenen belgelerin ilan edilen süre zarfında eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

Fiziki ihale usulünde; istenen evraklar ve kapalı teklif zarfı, ilan edilen yer ve saat aralığında İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir.

Taban Bedel ve Teminat

Taban Bedel ve Teminat açısından daha net kurallar öngörülmüştür.

Taban İhale Bedeli: Saha durumu, rezerv bilgileri ve piyasa şartları dikkate alınarak belirlenecek olup, hiçbir koşulda “işletme ruhsat taban bedelinden” az olamayacaktır.

İhale Teminatı: Hem taban ihale bedelinden hem de sunulan kapalı teklifin %20'sinden az olamayacaktır. Teminatlar, Türk Lirası nakit veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu şeklinde sunulabilecektir.

Saha Kapsamı ve Tesis Şartlı İhaleler

Saha Kapsamı: Yapılan değişikler ile hangi sahaların ihaleye çıkarılacağı Yönetmelik’te açık biçimde sayılmıştır.

Bu kapsamda; ruhsatlandırılmamış boş alanlar, iptal/terk edilen sahalar, süresi biten alanlar ve MTA tarafından devredilen ruhsatlar ihale kapsamındadır. MAPEG, ekonomik işletmecilik gerekçesiyle sahaları birleştirebilir veya bölebilir. Bir başka deyişle, birden fazla saha tek teklif alınarak birlikte ihale edilebilecek veya bir saha birden fazla sahaya bölünerek ihaleye çıkarılabilecektir.

Tesis Şartı: Belirli durumlarda; madenin cinsi, rezervi, tenörü, kalitesi, istihdam etkisi, yatırım ihtiyacı ve ülke gereksinimleri dikkate alınarak, ara veya uç ürün üretme şartı içeren ihaleler düzenlenebileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu ihalelerin üretim, yatırım ve ödeme takvimleri ihale şartnamelerinde ayrıca detaylandırılacaktır.

Süreler ve Yaptırımlar

İhale sonrası süreçte hak kayıplarının önüne geçilmesi adına belirlenen sürelere dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır:

Ödeme Süresi: İhaleyi kazanan taraf, ihale bedelini 10 iş günü içinde yatırmak zorundadır. Aksi hâlde teminat irat kaydedilir ve hak, sırasıyla sonraki teklif sahiplerine 5’er iş günü süre verilerek devredilir.

Ruhsatlandırma: Bedelin yatırılmasının ardından, ilgili mevzuattaki ruhsat yükümlülüklerinin tamamlanması için 2 ay süre tanınmaktadır. Bu sürede yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde ruhsat hakkı kaybedilecek ve yatırılan bedeller iade edilmeyecektir.

Yaptırımlar: Yönetmelik, ihaleye fesat karıştıranlar, sahte belge kullananlar veya hak kazandığı halde ihale bedelini yatırmayanlar için ciddi yaptırımlar öngörmektedir. Buna göre ihale bedelini yatırmayanlar 1 yıl, ihaleye fesat karıştıranlar veya sahte belge kullananlar ise 2 yıl süreyle MAPEG tarafından yapılan maden sahası ihalelerine katılamayacak.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.