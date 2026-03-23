Ortaklarımızdan Türker Yıldırım’ın Legal 500 Röportajı

Ortaklarımızdan Sayın Türker Yıldırım, Esenyel & Partners’ın dinamik yapısı, gelecek stratejileri ve hukuk dünyasındaki güncel gelişmeler üzerine Legal 500 ile kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdi.

Ortaklarımızdan Sayın Türker Yıldırım, Esenyel & Partners’ın dinamik yapısı, gelecek stratejileri ve hukuk dünyasındaki güncel gelişmeler üzerine Legal 500 ile kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdi.

Esenyel & Partners’ı Rakiplerinden Ayıran Temel Özellikler Nelerdir?

Esenyel & Partners; güçlü uluslararası vizyonu, sektör odaklı uzmanlığı ve yüksek yanıt verme hızına dayalı müvekkil hizmetiyle kendini farklılaştırmaktadır. Denizcilik, deniz hukuku, havacılık, lojistik, şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar (M&A) ve uluslararası sınır ötesi işlemler gibi geniş bir yelpazede her türden müvekkile hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Bizi asıl farklı kılan; derin yerel bilgi birikimini, keskin bir ticari anlayış ve küresel bir perspektifle harmanlayabilme yeteneğimizdir. Ele aldığımız konuların çoğu çok uluslu işlemleri, mevzuat sorunlarını ve karmaşık uyuşmazlıkları içerir. Verimlilik ve şeffaflıktan ödün vermeden, müvekkillerimize salt teorik analizler sunmak yerine, hedeflerini ileriye taşıyan net, uygulanabilir ve ticari odaklı hukuki çözümler üretiyoruz.

Ayrıca, ekip yapımız ortak avukatların iş süreçlerine yakından dâhil olmasını sağlayarak, her dosyanın sürekli bir ilgi ve en yüksek kalitede hukuki çalışma ile yürütülmesini garanti altına almaktadır.

Önümüzdeki 12 Ay İçinde Hangi Alanların Büyüyeceğini Öngörüyorsunuz? Bu Büyümenin Arkasındaki İtici Güçler Neler?

Uluslararası tahkim, sınır ötesi kurumsal işlemler, mevzuata uyum, yeniden yapılandırma, uyuşmazlık çözümü, denizcilik ve deniz hukuku, enerji ve doğal kaynaklar, bankacılık ve finans ile M&A gibi alanlarda büyümenin devam etmesini bekliyoruz.

Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki stratejik konumu, ülkemizi sınır ötesi ticaret ve yatırım için bir merkez hâline getiriyor. Bunun yanı sıra tedarik zinciri aksaklıkları, artan enerji ve emtia fiyatları, yaptırımlar ve ticari kısıtlamalar, değişen yasal çerçeveler ve jeopolitik gerilimler gibi küresel gelişmeler; ciddi operasyonel ve uyum riskleri yaratıyor.

Bu ortamda müvekkiller; çok uluslu sözleşmeleri yönetmek, yasal gerekliliklere uyum sağlamak, ihtilafları çözmek ve hızla değişen küresel pazarda operasyonlarını sorunsuz sürdürebilmek için pratik ve zamanında sunulan hukuki rehberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Müvekkillerinize Fayda Sağlayacak Şekilde Firmanızda Yaptığınız En Büyük Değişiklik Nedir?

En önemli gelişmelerden biri, uluslararası uygulama alanımızın ve sınır ötesi yetkinliklerimizin sürekli güçlendirilmesidir. Önemli yargı bölgelerindeki yabancı vergi danışmanları ve mevzuat uzmanlarıyla iş birliğimizi genişlettik. Bu sayede karmaşık uluslararası meseleleri sorunsuz bir şekilde yönetebiliyor ve müvekkillerimize dünya çapında koordineli, entegre hukuki destek sunabiliyoruz.

Ayrıca, sunduğumuz tavsiyelerin sadece zamanında ve tutarlı olmasını değil; aynı zamanda pratik, ticari odaklı ve müvekkillerimizin stratejik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için iç iş akışlarımızı, bilgi paylaşım sistemlerimizi ve proje yönetimi süreçlerimizi geliştirdik. Bu değişiklikler, yeni ortaya çıkan zorluklara daha hızlı yanıt vermemize, sınır ötesi riskleri önceden tahmin etmemize ve müvekkillerimizin karmaşıklaşan küresel hukuk ve iş ortamında yollarını bulmalarına yardımcı olacak çözümler üretmemize olanak tanıyor.

Teknoloji, Müvekkillerinizle Olan Etkileşiminizi ve Onlara sSunduğunuz Hizmetleri Değiştiriyor mu?

Teknoloji, müvekkillerle etkileşim kurma biçimimizi ve sunduğumuz hizmetleri dönüştürüyor. Gelişmiş BT sistemleri, güvenli dijital platformlar ve uzmanlaşmış hukuk teknolojisi araçları kullanarak müvekkil verilerini güvenle yönetebiliyor, davaları gerçek zamanlı takip edebiliyor ve farklı coğrafyalarda anlık güncellemeler sunabiliyoruz.

BT odaklı çözümlerimiz aynı zamanda rutin süreçleri otomatikleştirmemize, belge yönetimini kolaylaştırmamıza ve karmaşık sınır ötesi işlemleri verimli bir şekilde desteklememize imkan tanıyor. Teknoloji profesyonel hukuki muhakemenin yerini tutamasa da; her müvekkilin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hassas, zamanında ve veriye dayalı tavsiyeler sunmamız için bizi güçlendiriyor.

Bir Müvekkilinizin İşine Nasıl Değer Kattığınıza Dair Pratik Bir Örnek Verebilir misiniz?

Karmaşık operasyonel ve sınır ötesi konularda verdiğimiz stratejik hukuki destekle müvekkillerimiz için önemli ticari değerler yarattık. Önde gelen bir uluslararası liman işletmecisine; mevzuata uyum, liman ekipmanı ve gemi alımı ile yüksek değerli tazminat yönetimi gibi geniş bir yelpazede danışmanlık yaptık. Bu destek, müvekkilin mali çıkarlarını korumasını, operasyonlarını optimize etmesini ve liman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamasını sağladı.

Bir başka vakada ise dört kardeş geminin haksız yere tutuklanması (haczedilmesi) konusunda bir müvekkili başarıyla temsil ettik. Davaların birleştirilmesi ve kapsamlı savunmalarımız sonucunda mahkeme dört meselede de lehimize karar verdi. Bu süreç sadece 80.000.000 USD değerindeki varlığı korumakla kalmadı, aynı zamanda hukuka aykırı gemi tutuklamaları konusunda önemli bir emsal teşkil ederek daha geniş çaplı denizcilik operasyonlarını ve varlık koruma stratejilerini destekledi.

Müvekkiller Hukuk Bürolarından İstikrar ve Stratejik Yönlendirme mi Bekliyor? Firmanızı Üç Yıl Sonra Nerede Görüyorsunuz?

Günümüzde müvekkiller, hukuk bürolarının sadece birer hukuk danışmanı olmasından ötesini bekliyor; kendi işlerini ve faaliyet gösterdikleri pazarları anlayan stratejik ortaklar istiyorlar. Esenyel & Partners olarak biz bu rolü güçlendirmeye devam ediyoruz.

Yakın zamanda kadromuza havacılık hukuku, KVKK/GDPR dâhil şirketler hukuku, kurumsal projeler ve finans kuruluşları için finansman konularında uzman yeni ortaklar kattık; ayrıca yüksek profilli, medyada ses getiren M&A işlemlerini yürüten İngiltere barosuna kayıtlı bir avukat ekibimize dâhil oldu. Bu eklemeler; denizcilik, ticaret ve kurumsal meselelerde derin sektör bilgisine sahip mevcut ekibimizi tamamlıyor. Ortaklarımız kendi alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip. Özellikle ben, Türker Yıldırım, İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyorum; kurucu ortağımız Selçuk Esenyel ise BIMCO Belge Komitesi’ne aktif katkıda bulunarak denizcilik standartlarının hem yerel hem de uluslararası düzeyde şekillenmesinde rol oynuyor.

Geleceğe baktığımızda, müvekkillerimiz için istikrar ve stratejik rehberliğin değerini biliyoruz. Sınır ötesi

