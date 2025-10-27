Kilavuz Kaptan Transfer Emni̇yeti̇ İle İlgi̇li̇ Yeni̇ Düzenlemeler

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 110. Oturumunda (Haziran 2025) SOLAS Bölüm V/23 ve Pilot Transfer Düzenlemelerine ilişkin yeni standartları kabul etmiştir.

Bu kapsamda MSC.572(110) ve MSC.576(110) sayılı kararlarla pilot transfer donanımlarının tasarımı, kurulumu ve bakımına dair performans standartları yeniden düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uygulama Talimatı 2025/3 ile bu değişikliklerin ülkemizdeki gemilerde uygulanmasına dair esasları yayımlamıştır.

Yeni düzenlemeler, pilot çarmıhı ve pilot transfer vinç sistemlerinin güvenliğini artırmak, pilot ve diğer personelin gemiye emniyetli şekilde giriş-çıkışını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda pilot çarmıhı makaralarının tasarımı, donanımın gemiye montajı, kullanım prosedürleri ve bakım/tutum gereklilikleri yeniden tanımlanmıştır.

Gemi Kategorisi Uygulama Başlangıcı Yeni İnşa Gemiler 1 Ocak 2028 SOLAS kapsamındaki mevcut gemiler 1 Ocak 2029 (ilk sörvey itibarıyla) SOLAS kapsamı dışındaki gemiler 1 Ocak 2030

(MSC.1/Circ.1428 sayılı eski sirküler 1 Nisan 2030 itibarıyla yürürlükten kalkacaktır.)

Gemi donatanları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar, dizayn aşamasında pilot transfer düzenlemelerini yeni kriterlere göre planlamalıdır.

Pilot transfer donanımı üreticileri, MSC.576(110) ve MSC.1/Circ.1428/Rev.1 hükümlerine uygun üretim yapmalıdır.

Bayrak devletleri, MSC.1/Circ.1690 doğrultusunda erken uygulamaya geçebilir.

