Akdeniz'de Yeni Dönem 1 Mayıs 2025'te Yakıtların Kükürt Sınırı Yürürlüğe Girdi

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Akdeniz için tarihi bir karar aldı. 1 Mayıs 2025 itibarıyla...

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Akdeniz için tarihi bir karar aldı. 1 Mayıs 2025 itibarıyla Akdeniz, Kükürt Oksitleri (SOx) için Emisyon Kontrol Alanı (ECA) statüsüne geçti. Bu yeni düzenleme, deniz taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor ve bölgedeki gemiler için düşük kükürtlü yakıt kullanımını zorunlu hale getiriyor.

Kapsam ve Yükümlülükler

MARPOL Ek VI Madde 14 uyarınca, Akdeniz'de seyreden gemilerde kullanılan yakıtların kükürt içeriği, 2025 itibarıyla en fazla %0,10 olacak. Bu oran, önceki %3,50 sınırına kıyasla oldukça düşük ve ciddi bir çevresel fark yaratmayı amaçlıyor.

Gemi işletmecileri bu düzenlemeye uymak için iki temel seçeneğe sahip olacak:

Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt Yağı (ULSFO) gibi özel rafine edilmiş yakıtların kullanımı,

Veya egzoz gazı arıtma sistemleri (scrubber) kurulumuyla emisyonun arıtılması.

Bu adımla birlikte Akdeniz, Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Kuzey Amerika ve Karayipler'den sonra dünyadaki beşinci Emisyon Kontrol Alanı haline geliyor.

ULSFO Nedir?

ULSFO (Ultra Low Sulphur Fuel Oil), %0,10'un altında kükürt içeriğine sahip özel bir deniz

yakıtıdır ve ECA bölgelerinde faaliyet gösteren gemiler için artık yasal bir zorunluluktur.

VLSFO (%0,50 kükürt içeriğine sahip yakıtlar) küresel standartlara uygun olsa da, ECA bölgelerinde yeterli değildir.

Diğer bir seçenek olan Deniz Gaz Yağı (MGO) ise daha saf ve temiz bir yanma sağlar, ancak maliyeti yüksek olduğundan büyük gemiler için ekonomik bir tercih değildir.

Bu nedenle ULSFO, performans ve maliyet açısından optimal bir çözüm sunar.

Neden Bu Adım Atıldı?

Akdeniz, yılda yaklaşık 220.000 gemi geçişiyle yoğun deniz trafiğine ev sahipliği yapıyor.

Bu trafik, kıyı kentlerinde hava kalitesinin düşmesine ve halk sağlığının tehdit edilmesine neden

oluyor. Yeni düzenlemenin temel gerekçeleri şöyle:

Hava kirliliğinin azaltılması,

Kıyı bölgelerinde yaşayan insanların sağlığının korunması,

Akdeniz ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Yapılan bilimsel tahminlere göre bu uygulamayla:

SOx emisyonlarında %78 oranında azalma,

PM2.5 (ince partikül madde) seviyelerinde %23 oranında düşüş bekleniyor.

Denizcilik sektörü İçin Ne Anlama Geliyor?

1 Mayıs 2025'ten itibaren Akdeniz'de faaliyet gösteren tüm denizcilik işletmeleri, bu yeni

çevresel gerekliliklere uygun hareket etmek zorunda kalacak. Uyum sağlamayan işletmeler,

ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Bu düzenleme, sadece teknik bir geçiş değil; aynı zamanda deniz taşımacılığı sektörünün

çevreye karşı sorumluluk alma yönünde attığı önemli bir adımdır. Uzun vadede bu dönüşüm:

Hava kalitesinde iyileşmeye,

Sağlık harcamalarının azalmasına,

Deniz yaşamının korunmasına,

Küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkıya zemin hazırlayacaktır.

Sonuç olarak, Akdeniz'in Emisyon Kontrol Alanı ilan edilmesiyle birlikte, denizcilik sektörü

yeni bir döneme giriyor.

Tüm işletmelerin bu geçişe hazırlıklı olması ve gerekli teknik yatırımları zamanında yapması, hem çevresel etkiyi azaltacak hem de yasal uyumu

sağlayacaktır.

Ayrıca Henüz Karadeniz'in tamamında bu uygulamaya geçilmediğinden, Liman uğrakları hariç gemide bulunan mevcut ULSFO olmayan yakıtları kullanabilirler.

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