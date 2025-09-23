ARTICLE
23 September 2025

İthal Otomobillere Uygulanan Gümrük Vergilerinde Değişiklik Yapıldı

Bugünkü (22 Eylül 2025) Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile otomobillere uygulanan gümrük vergileri ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin özeti aşağıda yer almaktadır:

1. Yeni İthalat Vergileri (Karar No: 10436)

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere ek mali yükümlülük getirilmiştir:

  • Konvansiyonel ve hibrit otomobiller (plug-in hariç): %25 veya minimum 6.000 ABD Doları (hangisi yüksekse)
  • Plug-in hibrit otomobiller: %30 veya minimum 7.000 ABD Doları (hangisi yüksekse)
  • Elektrikli otomobiller: %30 veya minimum 8.500 ABD Doları (hangisi yüksekse)

2. ABD Menşeli Ürünlerde Vergi Kaldırıldı (Karar No: 10435)

2018'den beri ABD menşeli otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır. Bu sayede, ABD'de üretilen otomobil modellerinin Türkiye'ye giriş maliyeti düşmüş olacaktır.

3. Yürürlük Tarihi

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanma tarihini izleyen 60. günde yani 21 Kasım 2025'te yürürlüğe girecektir. Bu süre içinde başlamış ithalat işlemleri için geçiş süreci tanınmıştır.

Bu değişiklikler ile yerli üretimin korunması, cari açığın azaltılması ve otomotiv sektöründeki istihdamın desteklenmesi hedeflenmektedir. Özellikle Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika gibi STA dışı ülkelerden gelen içten yanmalı ve hibrit otomobillere yüzde 10 gümrük vergisine ek olarak yüzde 25 vergi uygulanabilecektir.

