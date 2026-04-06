31.03.2026 Tarihinde Sistem Hatası Nedeniyle Yapılamayan SGK Prim Ödemeleri İçin Son Tarih 07.04.2026 Olarak Belirlenmiştir

Sosyal Güvenlik Kurumu muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde erişim gecikmeleri meydana gelmiştir.

Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48 inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanununa ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31/03/2026 olanların ödeme süresi 07/04/2026 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Bu kapsamda, cari dönem sigorta prim borçlarının ödenmesine ilişkin süre 31/03/2026’dan 07/04/2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süre içinde kabul edilecektir.

