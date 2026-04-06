ARTICLE
6 April 2026

31.03.2026 Tarihinde Sistem Hatası Nedeniyle Yapılamayan SGK Prim Ödemeleri İçin Son Tarih 07.04.2026 Olarak Belirlenmiştir

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
Sosyal Güvenlik Kurumu muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde erişim gecikmeleri meydana gelmiştir.
Turkey Insurance
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
  • in Turkey
Nazali are most popular:
  • within Accounting and Audit topic(s)

Sosyal Güvenlik Kurumu muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde erişim gecikmeleri meydana gelmiştir.

Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48 inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanununa ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31/03/2026 olanların ödeme süresi 07/04/2026 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Bu kapsamda, cari dönem sigorta prim borçlarının ödenmesine ilişkin süre 31/03/2026’dan 07/04/2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süre içinde kabul edilecektir.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More