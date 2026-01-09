4447 Sayili İşsizlik Sigortasi Kanunu'Nun Geçici 10 Uncu Maddesinin Uygulanma Süresi 31/12/2026 Tarihine Uzatilmiştir

BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
25/12/2025 tarihli ve 33118 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10769 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 10 uncu maddesinin 12 nci fıkrası gereğince Geçici 10 uncu maddenin uygulanma süresinin 31/12/2026 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
