9 January 2026

4447 Sayili İşsizlik Sigortasi Kanunu'Nun Geçici 10 Uncu Maddesinin Uygulanma Süresi 31/12/2026 Tarihine Uzatilmiştir

25/12/2025 tarihli ve 33118 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10769 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 10 uncu maddesinin 12 nci fıkrası gereğince Geçici 10 uncu maddenin uygulanma süresinin 31/12/2026 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
Turkey Insurance
6111 sayılı Teşvik olarak bilinen işveren sigorta prim teşviğinin 31/12/2025 tarihinde sona ermesi yönündeki hüküm, Cumhurbaşkanı'nın teşvikten yararlanma süresini uzatma yetkisi kapsamında 31/12/2026 tarihine kadar bir yıl daha uzatılmıştır. Böylelikle söz konusu teşvikten yararlanılma süresi bir yıl daha devam edecektir.

Söz Konusu Karar'a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla,

