Yerel Kalkinma Hamlesi̇ Programi Uygulama Usul Ve Esaslari Tebli̇ği̇ Ve Yerel Yatirim Konulari Li̇stesi̇ne İli̇şki̇n Bi̇lgi̇lendi̇rme

1. GİRİŞ

32951 Sayılı 9.07.2025 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul Ve Esasları Tebliği; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 394 üncü maddeleri ile 29/5/2025 tarihli ve 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın uygulamasına yönelik usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmış olup; yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilmesi ve teknoloji üretim seviyesinin artırılması gibi hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Program kapsamında çağrı duyurularının ilanından başvuru ve değerlendirme süreçlerine, teşvik belgesi düzenlenmesinden izleme ve revizyonlara kadar tüm uygulama adımları detaylı olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde yerel yatırım konuları listesi açıklanmıştır.

2 PROGRAMIN İÇERİĞİ:

Yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak ve gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla geliştirilen Program, bu Tebliğ kapsamında Genel Müdürlükçe yürütülür. Uygun projeler, Karar hükümlerine göre desteklenir.

Programın tanıtımının yapılması, çağrı duyurusunun yayımlanması, başvuruların alınması, değerlendirme süreçleri ve sonuçların ilanı hususları Portal üzerinden gerçekleştirilir. Programa ilişkin teşvik belgesine yönelik iş ve işlemler ile izleme, raporlama ve tamamlama gibi destek uygulaması süreçleri ise E-TUYS üzerinden yürütülür.

Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenir. Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, Programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla, mevcut üretim kapasitesinde en az %75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az %50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilir.

Program kapsamında, başvuru sahibi tarafından, Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliğinde yer alan ilgili yatırım konusuna ilişkin tam fizibilite raporu hazırlanır. Destek almaya hak kazanılması hâlinde, söz konusu yatırımın, fizibilite raporunda öngörüldüğü şekilde hayata geçirilmesi esastır.

Teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için Programa başvuruda bulunulamaz.

Program kapsamında bir yatırımcı aynı çağrı döneminde tek başına veya ortak olarak toplamda en fazla 5 farklı başvuru yapabilir.

Komite kararı ile projesi onaylanan yatırımcılar toplam sabit yatırım tutarı üzerinden %2 oranında süresiz ve kesin nitelikte teminat mektubunu, ilgili Ajansa teslim eder. Mezkur teminat mektubunun bir kopyası teşvik belgesi müracaatına eklenir. Teminat, teşvik belgesi düzenleme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az %10 tutarında sabit kıymet harcamasının gerçekleştirilmemesi veya yatırımın tamamlanmaması hâlinde, Ajans adına gelir kaydedilir. Yatırımın usulüne uygun şekilde tamamlanması hâlinde ise teminat yatırımcıya iade edilir. Yatırımın gerçekleşme durumunun ve ilerleme düzeyinin ispatı yatırımcının sorumluluğundadır.

3. ÇAĞRI VE BAŞVURU SÜRECİ:

Programın amaçları, desteklenecek yatırım konuları, iller, takvim ve diğer hususlar Genel Müdürlükçe çağrı duyurusunda belirlenir ve Portalda ilan edilir.

Çağrı duyurusunda;

İlgili çağrı döneminde Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliğinde yer alan yatırım konularından bir kısmının veya tamamının destekleneceği öngörülebilir. Desteklenmesi öngörülen yatırım konuları bakımından asgari öz sermaye, asgari yatırım tutarı, asgari istihdam sayısı, asgari kapasite gibi birtakım koşullar aranabilir.

Portal üzerinden başvurulur. Başvurular ajans tarafından, başvurunun Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliğinde ilan edilen yatırım konularından olup olmadığı, başvurunun çağrı duyurusunda belirtilen asgari/zorunlu koşulları sağlayıp sağlamadığı ve diğer hususlar yönünden kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda;

a. Çağrı duyurusuna uygun olan veya revizyon yapılıp çağrı duyurusuna uygun hale getirilen başvurular kabul edilir ve başvuru sahiplerinden en geç 60 takvim günü sonuna kadar aşağıdaki bilgi ve belgeleri Portala yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlaması talep edilir:

Proje fizibilitesi

Varsa proje paydaşı ile imzaladığı uzlaşı protokolü, proje paydaşının yatırım konusu ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubu ve proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeler.

Çağrı duyurusunda belirtilen diğer bilgi ve belgeler.

b. Eksik veya hatalı yönleri olup çağrı duyurusuna uygun hale getirilebilecek başvurular için bir defaya mahsus olmak üzere 10 takvim günü süre verilerek revizyon talep edilir.

c. Aşağıdaki başvurular reddedilir:

Çağrı duyurusuna uygun olmayan başvurular.

60 takvim günü içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yüklenmeyen başvurular.

10 takvim günü içerisinde gerekli revizyonlar yapılmayan başvurular.

4 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru işlemleri tamamlanan projeler, Ajans Yönetim Kurulu ve Komite tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.

Ajans Yönetim Kurulu ve Komite desteklenecek projeleri aşağıdaki nitelikleri yönünden değerlendirme yapmak suretiyle belirler.

Yerel kalkınma açısından önemi haiz olma (yerel ihtiyaçları giderme, yerel için yeni fırsatlar ve sektörel çeşitlilik oluşturma, yeni teknolojiler getirme, yerelin yetkinlik ile teknoloji üretim seviyesini yükseltme ve benzeri),

Yereldeki potansiyel kaynakları değerlendirme (mevcut fiziki ve sosyal kaynakları kullanma, âtıl kaynakları harekete geçirme ve benzeri),

Yerelin üretim/hizmet potansiyelinin geliştirilmesine yönelik ileri-geri bağlantılı sektörleri destekleme,

Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,

Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma (ithal girdilerin üretimini sağlama, cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli ürünlerin üretimi, üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme ve benzeri),

Teknoloji kapasitesini geliştirme (sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve etkileşimdeki sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme, üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme ve benzeri),

Yüksek katma değerli olma,

Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,

Yenilikçi ve Ar-Ge çalışmalarını tetikleyici yatırım özelliği taşıma,

Hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik özelliklere sahip olma,

Proje sahibinin finansal yapısının ve teknik kapasitesinin yeterli olması,

Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş veya ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olması,

İhracat kapasitesinin yüksek olması,

İstihdam kapasitesinin yüksek olması,

Yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması,

Proje süresinin kısa olması,

Yatırım tutarının yüksek olması,

Üretim kapasitesinin yüksek olması.

5. AJANS YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ:

Başvuru işlemleri tamamlanan projeler, Ajans Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Bu kapsamda herhangi bir puanlama ve önceliklendirme yapılmaksızın, belirlenen nitelikler çerçevesinde olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda desteklenebilir bulunan projeler Bakanlığa gönderilir. Gerekirse yatırımcı sunuma çağrılabilir veya ek bilgi-belge talep edilebilir. Ajans Yönetim Kurulunun projelere ilişkin değerlendirmeleri, değerlendirme sonuçları ve ilgili belgeler, en geç 45 gün içinde Komiteye sunulmak üzere Portala yüklenir.

6. KOMİTE DEĞERLENDİRMESİ:

Komite, Program kapsamındaki projelerin desteklenip desteklenmeyeceğine, izleme sürecindeki revizyonlara ve sürecin uygulanmasına dair kararları alan yetkili organdır.

Komite, en az üç üye ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yönde oyu ile karar alır. Her bir üye tarafından 100 puan üzerinden yapılan puanlama sonucunda, üyelerin yarısından fazlasının 70 ve üzeri puan vermesi ve projeye ilişkin puan ortalamasının en az 70 olması durumunda proje olumlu sonuçlandırılabilir.

Komite, Genel Müdürlük tarafından yürütülen sekretarya hizmetleri ile desteklenir ve Ajans personeli toplantılarda sunum yapar. Gerekli görürse yeniden değerlendirme, ek bilgi-belge veya ilgili kişileri toplantıya davet edebilir.

Komite destek kararlarında;

Projenin revize edilmesini isteyebilir veya proje özelinde çeşitli koşullara yer verebilir. Yatırımın sadece belirli destek unsurlarından yararlandırılmasına veya yatırımın belirli kısımlarının çıkarılarak desteklenmesine karar verebilir. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği paydaş veya paydaşlar ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu sunması gerekir.

Komite tarafından destekleme kararı verilen projeler Portal üzerinden ilan edilir. Komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için ayrı bir başvuru ve değerlendirmeye gerek olmaksızın TUYSGM tarafından teşvik belgesi düzenlenir.

7. İZLEME, REVİZYON VE SONLANDIRMA:

Projelerin izlenmesi TUYSGM tarafından yürütülür. Ajanslar, yıllık Program İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu Genel Müdürlüğe sunar. Ayrıca etki analizi raporu hazırlanabilir.

Yatırımcı E-TUYS üzerinden revizyon talebinde bulunabilir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenen projeler için; yatırım unsurlarında bir değişiklik oluşturmadan sadece fiyat güncellemesi içeren değişiklik talepleri, herhangi bir oran sınırlamasına tabi olmaksızın TUYSGM tarafından sonuçlandırılır.

Yatırımın niteliği değişmeden, yatırım unsurlarındaki ekleme/çıkarma nedeniyle oluşan değişiklikler için, Komite karar yılından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen ±%25 aralık içindeki talepler TUYSGM tarafından sonuçlandırılır. Revizyonlar 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Komite aşağıdaki durumlarda desteği sonlandırabilir. Son madde hariç olmak üzere diğer yer alan hallerin varlığı halinde, sonlandırma kararı vermeden önce bir defaya mahsus olarak yatırımcıya süre verebilir.

Talep edilen gerekli belgelerin verilmemesi veya eksil verilmesi.

İzleme faaliyetlerinin engellenmesi veya erişimin zorlaştırılması.

Projenin uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti.

Başvuru aşamasında istenen bilgi veya belgelerin gerçek ya da doğru olmadığının projenin herhangi bir aşamasında anlaşılması.

8. TAMAMLAMA:

Projelerin tamamlama vizesi konusundaki iş ve işlemler TUYSGM tarafından yürütülür.

9. GÖRÜNÜRLÜK:

Destek alan yatırımcılar, mal, hizmet ve yapım işlerinde Bakanlık desteğini görünür kılmakla yükümlüdür. Yatırıma başlama tarihinden itibaren, yatırım tamamlama vizesinden sonraki 5 yıl boyunca tesis, makine ve teçhizatta Bakanlık ve Ajans logoları ile destek ifadesi yer almalıdır.

10. DİĞER HÜKÜMLER:

Aynı ilde gerçekleştirilmesi düşünülen aynı yatırım konusu bakımından Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar yahut Karar kapsamındaki başka uygulamalar için Bakanlığa başvurulması halinde Programa başvuru yapılamaz.

11. YEREL YATIRIM KONULARI LİSTESİ:

Yerel yatırım konuları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

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