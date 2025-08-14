ARTICLE
14 August 2025

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

Gen Temizer

Contributor

Turkey Finance and Banking
Dila Topuz and Sıla Ustaoğlu
Duyuru ve İlke Kararları

Kurul'un i-SPK.52.5 (17/07/2025 tarih ve 40/1271 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Gayrimenkul yatırım fonlarının mülkiyetinde olan gayrimenkuller üzerinde metruk halde veya ekonomik ömrünü tamamlamış veya herhangi bir gelir getirmeyen veya tapu kütüğünün beyanlar hanesinde riskli yapı olarak belirtilmiş yapıların bulunması veya tapuda mevcut görünmekle birlikte yapıların yıkılmış olması halinde, söz konusu durumun gayrimenkul değerleme raporuyla tespit ettirilmiş olması ve varsa söz konusu yapıların yıkılacağının ve gerekmesi halinde gayrimenkulün tapudaki niteliğinde gerekli değişikliğin yapılacağının Kurul'a beyan edilmesi halinde III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün aranmamasına ve gayrimenkulün arsa olarak gayrimenkul yatırım fonu portföyüne dahil edilebilmesine karar verilmiştir

Dila Topuz
Sıla Ustaoğlu
