Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Şubat 2025

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar Şubat 2025
|İlk Halka Arzlar
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Bedelli Sermaye
Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|112.000.000 TL
ve
166.000.000 TL
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Bedelli Sermaye
Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|68.000.000 TL
ve
4.500.000 TL
|Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Global Yatırım Holding A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|1.300.000.000 TL
|Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
|Bedelli Sermaye Artırımı
|4.500.000.000 TL
|EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|500.000.000 TL
|A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|540.000.000 TL
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|270.100.000 TL
|Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Bedelli Sermaye Artırımı
|120.937.500 TL
|Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|654.850.085 TL
|Selva Gıda Sanayi A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|390.000.000 TL
|Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|267.790.000 TL
|Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|90.499.097 TL
|Borçlanma Araçlarının İhraçları
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|4.000.000.000 TL
|Yükselen Çelik A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|1.500.000.000 TL
|Atılım Faktoring A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|192.800.000 TL
|Eko Faktoring A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|125.000.000 TL
|Aygaz A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|3.000.000.000 TL
|T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|60.000.000.000 TL
|Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|1.000.000.000 TL
|Quick Finansman A.Ş.
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|900.000.000 TL
|Ak Finansal Kiralama A.Ş.
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|3.000.000.000 TL
|Destek Yatırım Bankası A.Ş.
|Yurt Dışı
|30.000.000 ABD Doları
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|350.000.000 TL
|Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|3.900.000.000 TL
|Akbank T.A.Ş.
|Yurt Dışı
|10.000.000.000 TL
|Ermed Tıp Medikal Ticaret A.Ş.
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|200.000.000 TL
|Tat Gıda Sanayi A.Ş.
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|2.000.000.000 TL
|Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|3.000.000.000 TL
|Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|1.000.000.000 TL
|Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|10.000.000.000 TL
|Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|50.000.000.000 TL
|Borçlanma Araçlarının İhraçları
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|2.000.000.000 TL
|Nitelikli Yatırımcı
|150.000.000 TL
|Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|1.000.000.000 TL
|Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|600.000.000 TL
|Sümer Faktoring A.Ş.
|Nitelikli Yatırımcı
|181.000.000 TL
|Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
|Yurt Dışı
|5.000.000.000 ABD Doları
|Yurt Dışı
|5.000.000.000 ABD Doları
|Diğer İhraçlar
|ORTAKLIK ADI
|SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ
|SATIŞ TÜRÜ
|Nurol Varlık Kiralama A.Ş.
|Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|Nitelikli Yatırımcı
|TMKŞ Tarfin İkinci Varlık Finansmanı Fonu
|Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|Nitelikli Yatırımcı
|TMKŞ Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
|Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
|Sahipliğe, Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
|Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|Nitelikli Yatırımcı
|TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|Nitelikli Yatırımcı
|TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|Nitelikli Yatırımcı
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