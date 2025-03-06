ARTICLE
6 March 2025

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Şubat 2025

GT
Gen Temizer

Contributor

Gen Temizer logo
Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
Explore Firm Details
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar - Şubat 2025
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz,Berke Yalçın,Nekra Bayer
+2 Authors
 Your Author LinkedIn Connections

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar Şubat 2025

İlk Halka Arzlar
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 112.000.000 TL
ve
166.000.000 TL
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 68.000.000 TL
ve
4.500.000 TL
Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Global Yatırım Holding A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 1.300.000.000 TL
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Bedelli Sermaye Artırımı 4.500.000.000 TL
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 500.000.000 TL
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 540.000.000 TL
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 270.100.000 TL
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bedelli Sermaye Artırımı 120.937.500 TL
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 654.850.085 TL
Selva Gıda Sanayi A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 390.000.000 TL
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 267.790.000 TL
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 90.499.097 TL
Borçlanma Araçlarının İhraçları
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL
Yükselen Çelik A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL
Atılım Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 192.800.000 TL
Eko Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 125.000.000 TL
Aygaz A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 60.000.000.000 TL
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL
Quick Finansman A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 900.000.000 TL
Ak Finansal Kiralama A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL
Destek Yatırım Bankası A.Ş. Yurt Dışı 30.000.000 ABD Doları
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 350.000.000 TL
Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 3.900.000.000 TL
Akbank T.A.Ş. Yurt Dışı 10.000.000.000 TL
Ermed Tıp Medikal Ticaret A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 200.000.000 TL
Tat Gıda Sanayi A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 10.000.000.000 TL
Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 50.000.000.000 TL
Borçlanma Araçlarının İhraçları
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Nitelikli Yatırımcı 150.000.000 TL
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 600.000.000 TL
Sümer Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 181.000.000 TL
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yurt Dışı 5.000.000.000 ABD Doları
Yurt Dışı 5.000.000.000 ABD Doları
Diğer İhraçlar
ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nitelikli Yatırımcı
TMKŞ Tarfin İkinci Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nitelikli Yatırımcı
TMKŞ Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Sahipliğe, Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nitelikli Yatırımcı
TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nitelikli Yatırımcı
TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nitelikli Yatırımcı

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Dila Topuz
Dila Topuz
Photo of Berke Yalçın
Berke Yalçın
Photo of Fırat Erin
Fırat Erin
Photo of Nekra Bayer
Nekra Bayer
Photo of Sıla Ustaoğlu
Sıla Ustaoğlu
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More