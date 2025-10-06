ARTICLE
6 October 2025

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e İlişkin Bilgi Notu

28 Şubat 2024 Tarihli ve 32474 Sayılı Resmî Gazete ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) ("Tebliğ") yayımlanmıştır.
  1. GİRİŞ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ("Karar") ile döviz ile ödeme yasağı getirilmiş ve Türk Lirasının kıymetinin korunması hedeflenmiştir. Yıllar içinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnameleri, Tebliğler ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından verilen görüşler doğrultusunda sözleşme bedelinin döviz olarak veya dövize endeksli kararlaştırılması konularında ve doğrudan döviz ile ödeme yapılması konularında kimi zaman esneklik sağlanırken kimi zaman yasağın kapsamı genişletilmiştir.

28 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan Tebliğ'den önceki durumda bazı sözleşme bedellerinin döviz olarak kararlaştırılması ve döviz olarak ödenmesi mümkündü. Bu konulardaki düzenlemeler aynı şekilde devam etmektedir.

Ancak Tebliğ önceki durumda birtakım sözleşmeler açısından sözleşme bedellerinin döviz olarak kararlaştırılması mümkün iken bedelin TL cinsinden ödenmesi gerekmekteydi. Tebliğ'in yayımlanması ile birlikte bedeli döviz olarak kararlaştırılabilen ancak TL cinsinden ödenmesi gereken menkul satış sözleşmelerinde döviz ile ödeme esnekliği sağlanmıştır.

Aşağıda Tebliğ ile getirilen değişiklikler açıklanmıştır.

