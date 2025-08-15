MASAK Tarafından EFT, Havale Ve Nakit İşlemlerde Finansal Sistemin Güvenliğini Güçlendirmek Amacıyla Tebliğ Taslağı Hazırlandı

A. Giriş



Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") tarafından 1 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen duyuru ile finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek, finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek ve Financial Action Task Force ("FATF") standartlarına uyumu sağlamak amacıyla MASAK Genel Tebliği taslağının ("Taslak Tebliğ") hazırlandığı duyurulmuştur.



Taslak Tebliğ ile finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörülmektedir. Taslak Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.



B. Taslak Tebliğ'deki Önemli Düzenlemeler



1. Elektronik Transfer ve Havalelerde İşlemin Mahiyeti Seçeneklerinin Sunulması Yükümlülüğü



Taslak Tebliğ uyarınca, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunması gerektiği düzenlenmiştir.



Ayrıca, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak;



• gayrimenkul alım ödemesi,

• motorlu taşıt alım ödemesi,

• borç verme/borç ödeme,

• hediye/bağış/yardım,

• vergi/resim/harç ödemesi,

• tazminat/sigorta ödemesi,

" avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi,

• kripto/dijital varlık,

• şans oyunları/bahis ödemesi,

• eğlence/sosyal medya ödemesi



başlıklarının yer alması zorunluluğu düzenlenmiştir.



Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi başka seçeneklerin olması durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.



2. İşlem Limitlerine Göre Sınıflandırılmış Beyan Yükümlülüğü



Taslak Tebliğ uyarınca, nakit işlemlerin tutarına göre Taslak Tebliğ'in ekinde yer alan Nakit İşlem Beyan Formu'nun müşteri tarafından doldurulması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Nakit İşlem Beyan Formu, işlem dekontu üzerine imza veya internet/mobil bankacılık, SMS OTP, dijital link ya da telefon bankacılığı yoluyla onaylanabilir. İşlemin mahiyetine dair belge temininin mümkün olmadığı hallerde, form müşteri veya müşteri adına işlem yapan kişi tarafından doldurulmalı ve en az 50 karakterlik açıklama yapılmalıdır.



i) 200.000 TL ile 2.000.000 TL Arasındaki Nakit İşlemler



İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki nakit işlemlerde, finansal kuruluşların, işlemin mahiyetinin beyanı için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunması gerektiği düzenlenmiştir.



Bunlar arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.



ii) 2.000.001 TL ile 20.000.000 TL Arasındaki Nakit İşlemler



İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 2.000.001 TL ile 20.000.000 TL arasındaki nakit işlemlerde finansal kuruluşların işlemin mahiyetinin beyanı için Taslak Tebliğ ekinde yer alan Nakit İşlem Beyan Formu'nun doldurulmasını sağlamakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.



Nakit İşlem Beyan Formu'nda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklamasının temin edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.



iii) 20.000.000 TL'yi Aşan Nakit İşlemler



Taslak Tebliğ uyarınca, 20.000.000 TL'yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu'nun, detaylı bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.



3. Beyan Zorunluluğun Uygulanmadığı Durumlar



Taslak Tebliğ'de, aşağıda sayılan işlemlerde beyan zorunluluğun uygulanmayacağı düzenlenmiştir:



• Bir müşterinin aynı finansal kuruluş içerisindeki hesapları arasında gerçekleştirilen işlemler,

• Müşterinin kamu kurum ve kuruluşu olduğu işlemler,

• Bankaların kendi aralarında gerçekleştirdikleri ve müşterinin banka olduğu işlemler,

• Muhabir bankacılık kapsamında gerçekleştirilen işlemler,

• 15.000 TL'yi aşmayan ATM üzerinden gerçekleştirilen elektronik transfer ve havale işlemleri,

• ATM'lerden yapılan ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 200.000 TL'yi aşmayan nakit işlemler.



4. Yaptırımlar



Taslak Tebliğ'de yer verilen hususlara riayet edilmemesi durumunda yükümlülere 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu'nda düzenlenen cezaların uygulanacağı düzenlenmiştir.



C. Sonuç



Taslak Tebliğ, yüksek tutarlı nakit ve elektronik transfer işlemlerinde şeffaflığı artırarak kayıt dışılığı önlemeyi ve suç gelirleriyle mücadeleyi amaçlamakta; belirlenen limitler ve beyan yükümlülükleriyle finansal sistemin güvenilirliğini ve FATF standartlarına uyumu hedeflemektedir.

