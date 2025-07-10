2025 Yılının İkinci Yarısında Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 53.919,68 Tl Olarak Belirlenmiştir

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 07/07/2025 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/07/2025-31/12/2025 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Buna göre, 1/7/2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 53.919,68 TL'dir.
|
Dönem
|
01/07/2025-31/12/2025
|
Aylık Katsayısı
|
1,170211
|
Taban Aylık Katsayısı
|
18,316014
|
Yan Ödeme Katsayısı
|
0,371113
01/07/2025-31/12/2025 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.
|
Aile Yardımı*
|
₺2.659,89
|
Çocuk Yardımı (6 yaş üstü)
|
₺292,55
|
Çocuk Yardımı (0-6 yaş)
|
₺585,11
*Devlet Memurları İçin
Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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