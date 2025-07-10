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10 July 2025

2025 Yılının İkinci Yarısında Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 53.919,68 Tl Olarak Belirlenmiştir

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 07/07/2025 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar"...
Turkey Finance and Banking
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 07/07/2025 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/07/2025-31/12/2025 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Buna göre, 1/7/2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 53.919,68 TL'dir.

Dönem

01/07/2025-31/12/2025

Aylık Katsayısı

1,170211

Taban Aylık Katsayısı

18,316014

Yan Ödeme Katsayısı

0,371113

01/07/2025-31/12/2025 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı*

₺2.659,89

Çocuk Yardımı (6 yaş üstü)

₺292,55

Çocuk Yardımı (0-6 yaş)

₺585,11

*Devlet Memurları İçin

Genelgenin tamamına BURADAN  ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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