2025 Yılının İkinci Yarısında Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 53.919,68 Tl Olarak Belirlenmiştir

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 07/07/2025 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar"...

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 07/07/2025 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/07/2025-31/12/2025 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Buna göre, 1/7/2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 53.919,68 TL'dir.

Dönem 01/07/2025-31/12/2025 Aylık Katsayısı 1,170211 Taban Aylık Katsayısı 18,316014 Yan Ödeme Katsayısı 0,371113

01/07/2025-31/12/2025 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı* ₺2.659,89 Çocuk Yardımı (6 yaş üstü) ₺292,55 Çocuk Yardımı (0-6 yaş) ₺585,11

*Devlet Memurları İçin

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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