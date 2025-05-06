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6 May 2025

Sermaye Pi̇yasasi Kurulu'ndan Yurt Dişinda Yerleşi̇k Hak Sahi̇pleri̇ Adina Yatirim Kuruluşlarinda Hesap Açilmasina Yöneli̇k Düzenleme Geti̇ri̇lmi̇şti̇r

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2025 tarihli ve 32885 sayılı Resmi Gazete'de Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik...
Turkey Finance and Banking
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2025 tarihli ve 32885 sayılı Resmi Gazete'de Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Buna göre, 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"h) Yurt dışında yerleşik hak sahipleri adına yatırım kuruluşlarında hesap açılması için gerekli dokümanların, ilgililerinden elektronik ortamda temin edilebileceği ve hesap açılacak yatırım kuruluşları ile paylaşılabileceği merkezi doküman yönetim sistemi işlemlerini yürütmek."

Değişiklik Ne Getiriyor?

Merkezi Doküman Yönetim Sistemi ("MDYS"), yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarına daha kolay ve hızlı erişimini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistemle, yatırımcıların hesap açılışında sunmak zorunda oldukları belgelerin, fiziki yollarla iletilmesi yerine elektronik ortamda standartlara uygun şekilde merkezi olarak toplanması ve yetkili yatırım kuruluşlarıyla güvenli biçimde paylaşılması hedeflenmektedir. Böylece aynı yatırımcıya ait dokümanların farklı kurumlara mükerrer olarak gönderilmesinin önüne geçilmesi, belge-hesap eşleştirme süreçlerinin hızlandırılması ve operasyonel yüklerin azaltılması amaçlanmaktadır. MDYS'nin devreye alınmasıyla birlikte, yatırım süreçlerinin dijitalleştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası yatırımcılar için daha erişilebilir ve rekabetçi hale getirilmesi hedeflenmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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