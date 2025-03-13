Menkul Satışlarında Türk Lirası Ödeme Zorunluluğu Kaldırıldı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No'lu Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün kılınmıştı.

Ancak Tebliğ'e ilişkin 19 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik uyarınca, söz konusu sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu tutulmuştu.

6 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle birlikte, ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Böylece, bu değişiklik neticesinde, Türkiye'de yerleşik kişiler, kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve sözleşme kapsamında yer alan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler ve bu sözleşmeler kapsamında ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsiden yerine getirilmesi zorunlu olmayacak.

Bu değişiklik yabancı para politikalarında bir değişime işaret etmekle birlikte, pay alım satım işlemleri de dahil olmak üzere ticari anlaşmalara esneklik kazandırması bakımından önem taşıyor.

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