Doğum İzni̇ne Yöneli̇k 4857 Sayili İş Kanunu’nun 74’üncü Ve Ek 2. Maddesi̇nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇ğe İli̇şki̇n Duyuru

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.05.2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup böylece, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi ve Ek 2. maddesindeki değişiklik yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, ilgili değişiklikler özetle;

Konu Önceki Hali Sonraki Hali Fark Doğum Öncesi Çalışılabilecek Son Süre Doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir Doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışabilir 1 hafta daha geç izne ayrılma Doğum Öncesi İzin 8 hafta 8 hafta Süre değişmiyor Doğum Sonrası İzin 8 hafta 16 hafta 8 hafta artış Toplam Analık İzni 16 hafta 24 hafta 8 hafta artış Doğum/Analık Sonrası 6 Aya Kadar Ücretsiz İzin 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin 24 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin Ücretsiz izin süresi değişmiyor; başlangıç noktası 8 hafta öteleniyor Babalık İzni 5 gün 10 gün 5 gün artış Koruyucu Aile İzni Düzenleme yok Çocuğun tesliminden sonra istek üzerine 10 gün ücretsiz izin Yeni hak öngörülüyor

İş Kanunu’nda Değişikliğe Konu Hükümlerin Eski Hali:

“Analık halinde çalışma ve süt izni

Madde 74 – Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/76 md.) Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. (Ek cümleler: 29/1/2016-6663/22 md.) Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.

(…)

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. (Ek cümle: 29/1/2016-6663/22 md.) Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

(…)”

“Mazeret izni

Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

Değişiklikten Sonraki İş Kanunu Madde 74 ve Ek 2. Madde Hükmü:

“Analık halinde çalışma ve süt izni

Madde 74 – Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra onaltı hafta olmak üzere toplam yirmidört haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki iki haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/76 md.) Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. (Ek cümleler: 29/1/2016-6663/22 md.) Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır. Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan işçiye, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine on gün ücretsiz izin verilir.

(…)

İsteği halinde kadın işçiye, yirmidört haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde yirmialtı haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. (Ek cümle: 29/1/2016-6663/22 md.) Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

(…)

“Mazeret izni

Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise on gün ücretli izin verilir. şeklindedir.

İşbu değişiklikle kadın işçiye doğum sonrası verilen sekiz haftalık ücretli izin süresinin on altı haftaya çıkarılması, koruyucu aile sıfatı bulunan işçiye on gün ücretsiz izin hakkı tanınması ve eşi doğum yapan erkek işçilere tanınan beş günlük mazeret izninin on güne çıkartılması öngörülmüştür.

