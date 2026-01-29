2026 Yılı Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı Ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu'nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2026 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Asgari Ücret

2025 yılında aylık asgari ücret tutarı brüt 26.005,50 TL idi. 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren söz konusu tutar brüt 33.030,00 TL olarak güncellenmiştir. Güncel tutar, 01 Ocak 2026 ila 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Asgari ücret, yaş, iş kolu ve deneyim gözetmeksizin tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Bu durumun istisnası linyit ve taşkömürü çıkartılan iş yerlerinde yer altında çalışan işçiler olup bu işçilere ödenen ücretin, asgari ücretin iki katından az olmaması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Çalışanlar, muhtelif şartların gerçekleşmesi halinde, aynı iş yerinde çalıştıkları her bir yıl için bir aylık brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir güncellenmektedir. 01 Ocak 2026 ila 30 Haziran 2026 tarihleri arasında ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı, brüt 53.919,68 TL'den brüt 64.948,77 TL'ye yükseltilmiştir. Kıdem tazminatı tavanına ilişkin bir sonraki uyarlama 01 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır.

İdari Para Cezaları

İş Kanunu'nda,

asgari ücret ödeme kuralının,

çalışma sürelerine ve bunlara dair yönetmeliklere uyma yükümlülüğünün,

yıllık izne ilişkin yükümlülüklerin,

çalışanlara karşı eşit davranma yükümlülüğünün,

engelli çalıştırma zorunluluğunun ve

toplu işçi çıkarma prosedürlerinin

ihlali dahil, çeşitli ihlallere yönelik idari para cezası yaptırımları düzenlenmektedir.

İdari para cezası tutarları da her yıl güncellenmektedir. 2025 yılı ile karşılaştırıldığında, 2026 yılındaki idari para cezası tutarları %25,49 oranında artmıştır.

