Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü İşten Ayrılış Bildirgesi Silme/Düzeltme İşlemleri Konulu Bir Genelge Yayımladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025/8 sayılı genelge ile uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir sorun daha çözüme kavuşmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025/8 sayılı genelge ile uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir sorun daha çözüme kavuşmuştur. Bu genelge ile sigortalının işverenden bağımsız olarak Kurum'a başvurarak işten çıkış kodunu değiştirmesi mümkün hale gelmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 2013/11 sayılı genelgesi uyarınca işten ayrılış bildirgesinin Kurum'a verilmesi gereken 10 günlük süre içerisinde işverence bildirge üzerinde güncelleme yapılması mümkünken, sigortalının talepleri işverenle birlikte Kurum'a başvurması ya da işten ayrılış kodunun düzeltilmesine yönelik tespit davasında almış olduğu kararı ibraz etmesi halinde değerlendirmeye alınmaktaydı.

Ancak söz konusu genelgeyle Sosyal Güvenlik Merkezleri arasında uygulama farklılıklarına ve belirsizliklere yol açan bu durumun önüne geçilmiştir. Bu değişiklikle birlikte sigortalı da ayrıca tespit davası açmasına gerek kalmaksızın Kurum'a başvurarak işten ayrılış bildirgesini değiştirebilecektir.

Nitekim söz konusu genelgeye göre;

“Sigortalılığın; kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmeyecek şekilde işten ayrılış nedeni

bildirilerek sona ermesi akabinde arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı ile işçiye, kıdem

tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmesine yönelik karar verilmesi durumunda sigortalı işten ayrılış nedeni, sigortalı veya işverenin ilam niteliğindeki arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı ile Kuruma müracaatı üzerine ilgili mahkeme veya arabuluculuk kararına uygun olan işten ayrılış nedeni ile değiştirilecektir.”

Bu doğrultuda başvurunun değerlendirmeye alınması için gereken şartlar şu şekilde sıralanabilecektir;

İşten ayrılış bildirgesi kıdem veya ihbar tazminatına hak doğurmayacak şekilde düzenlenerek Kurum'a verilmiş olmalıdır.

Arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı olmalıdır.

Söz konusu arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı, işçiye kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmesine yönelik karar ihtiva etmelidir.

İlam niteliğindeki arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı sigortalı ya da işveren tarafından Kurum'a ibraz edilmelidir.

Görüldüğü üzere bu değişiklikle uygulamadaki farklılıklar, çelişkiler ve belirsizlikler işçi lehine giderilmiş, işçinin işsizlik ödeneği gibi yasal haklarını ve çalışma hayatını güvence altına alan önemli bir düzenlemeye imza atılmıştır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://kms.kaysis.gov.tr/

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