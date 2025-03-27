Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yeni İlke Kararı: Piyasa İstikrarını Korumaya Yönelik Geçici Düzenlemeler

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), 23.03.2025 tarihli ve 18/574 sayılı kararıyla ("İlke Kararı"), Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yatırımcı haklarını korumak ve piyasa işleyişinde istikrarı sağlamak amacıyla bir dizi geçici düzenleme yayımlamıştır. Bu İlke Kararı kapsamında aşağıdaki önlemler alınmıştır:

Açığa Satış İşlemleri Geçici Olarak Yasaklandı

24 Mart – 25 Nisan 2025 tarihleri arasında, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri tamamen yasaklanmıştır. Bu kapsamda, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da yasak kapsamına dahil edilmiştir. Yatırım kuruluşlarına, bu düzenlemeye uyumun takibinden sorumlu oldukları hatırlatılmıştır.

Pay Geri Alımlarında Esneklik Sağlandı

24 Mart – 25 Nisan 2025, pay geri alımlarına yönelik bazı sınırlamalar geçici olarak uygulanmayacaktır:

Fiyat Sınırlaması Kaldırıldı

24 Mart – 25 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, geri alım emirlerine yönelik fiyat sınırlamaları geçici olarak uygulanmayacaktır. Geri alım emri, artık mevcut en iyi alış teklifinden veya son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan da verilebilecektir.

Seans Saatlerine İlişkin Kısıtlamalar Kaldırıldı

Mevcut düzenlemelere göre, pay geri alım işlemleri belirli zaman dilimlerinde, özellikle birinci seansın açılış ve son 15 dakikası, ikinci seansın açılış ve kapanış bölümleri ile tek fiyat yöntemi uygulanan zaman aralıklarında, gerçekleştirilememekteydi. Söz konusu İlke Kararı ile bu kısıtlama uygulanamayacak olup şirketler tüm seans dilimlerinde, açılış, gün ortası ve kapanış dahil geri alım işlemlerini gerçekleştirebilecek esnekliğe sahip olacaktır.

Bütçe Sınırı Kaldırıldı

Geri alınacak paylara ilişkin toplam bedel için belirlenen üst sınır, geçici olarak uygulanmayacaktır. Önceki düzenlemeye göre, şirketlerin pay geri alımı yaparken kullanabilecekleri toplam fon tutarı, yalnızca kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarla sınırlıydı. Yani şirketler, geri alım işlemleri için sadece dağıtılabilir kârlarını kullanabiliyordu. Bu sınırlamanın geçici olarak kaldırılmasıyla, şirketlere söz konusu dönemde pay geri alımlarında daha geniş kapsamlı fon kullanımı imkânı tanınmıştır.

Kredili İşlemlerde Özkaynak Oranına Esneklik

Mevcut düzenlemeye göre, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince asgari özkaynak koruma oranı %35 olarak uygulanmaktaydı. İlke Kararı ile bu oran 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar, asgari %20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilecektir. Bu esneklik, aracı kurumların kendi risk politikaları doğrultusunda ve müşteri taleplerini dikkate alarak kullanılabilecektir.

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