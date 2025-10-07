ARTICLE
7 October 2025

İşveren Tarafından Çalışanın Kişisel Verilerine Erişimine İlişkin Aym'nin 13.02.2024 Tarihli Ve 2020/36976 Sayılı Kararı Hakkında Bilgi Notu

Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership

1. Anayasa Mahkemesi’nin Kararı

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 22.04.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 13.02.2024 tarihli ve 2020/36976 başvuru numaralı kararında (“Karar”), Anayasa’nın 20. Maddesinde yer alan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine  karar verdi.

İşbu bilgi notu devamında da Karara konu ilişkin olaya ve AYM tarafından yapılan değerlendirilmelere yer verilecektir. Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

