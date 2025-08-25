Alacaklı Vekillerinin Borçlu Olan İlgili Kişilerin Yakınlarına Ait Telefon Numaralarına Erişmek Suretiyle Borç Bilgisinin Paylaşılmasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ("Kurum") yapılan ihbar ve şikayetlerde, alacaklı vekilleri tarafından borçlu konumundaki ilgili kişilerin yakınlarının telefon numaralarına...

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (“Kurum”) yapılan ihbar ve şikayetlerde, alacaklı vekilleri tarafından borçlu konumundaki ilgili kişilerin yakınlarının telefon numaralarına erişildiği ve borçluların adı, soyadı ve borç bilgilerini içerir nitelikteki kişisel verilerinin telefon aramaları veya kısa mesaj gönderilmesi suretiyle yakınları ile paylaşıldığı yönünde bildirimlerde bulunulmuştur. Buna istinaden ve konu hakkındaki yoğun ihbar ve şikayetler gözetilerek Kurum tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ilgili kişinin, kendisi hakkında icra takibi yapan avukat tarafından kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanmasına ilişkin şikayetine yönelik 28/05/2020 tarihli ve 2020/429 sayılı kararına paralel şekilde 20/08/2025 tarihinde bir kamuoyu duyurusu (“Duyuru”) yayımlanmıştır.

Duyuru kapsamında alacaklı vekilleri tarafından yürütülen mesleki faaliyetler sırasında borcun tahsiline yönelik yapılan iş ve işlemlerde, borçlu sıfatını haiz ilgili kişilerin ve konu ile ilgisi olmayan ilgili kişinin yakını sıfatını haiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun şekilde kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğinden itibarla:

ilgili kişilerin açık rızasının bulunması da dahil somut olay nezdinde Kanun'un 5'inci maddesinde düzenlenen herhangi bir kişisel veri işleme şartının bulunmaması halinde alacaklı vekilleri tarafından borçlu olan ilgili kişilerin yakınlarının bilgilerine erişim sağlanmak suretiyle ilgili kişilerin borç bilgilerinin paylaşılmasının ve

bahse konu borç ilişkisi ile doğrudan ilgisi olmayan, ilgili kişinin yakını sıfatını haiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinin

Kanun'a aykırılık teşkil edebileceği değerlendirilmiş ve somut olayın değerlendirilmesi ve neticesinde Kanun'un 18'inci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle alacaklı vekillerinin 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası yaptırımına tabi tutulabileceği değerlendirilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki, söz konusu idari para cezası üst sınırı, 2025 yılı yeniden değerleme oranlarıyla birlikte 13.620.402,00 TL olarak belirlenmiştir.

Duyuru'nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.