Nitelikli Dolandiricilik Suçu Ağir Ceza Mahkemesinin Görev Alanindan Çikarilmiştir.

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi ile 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin, Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. Maddesinde yapılan değişiklik ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na eklenen Geçici 7. Maddeye ilişkindir.

Değişiklik neticesinde ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçunun yargılama yerinde değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişiklikler ve eklemeler ile kovuşturma aşamasında, istinaf yahut temyiz incelemesinde bulunan dosyalar hariç olmak üzere bugüne değin ağır ceza mahkemelerinde yargılaması yürütülen ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına ilişkin dosyaların kovuşturulması işi, ağır ceza mahkemesinin görev alanından çıkarılmıştır.

25/12/2025 tarihi itibariyle ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna ilişkin dosyaların kovuşturulması işi asliye ceza mahkemelerince yürütülecektir. İşbu hüküm halihazırda soruşturma aşamasındaki dosyalar için de uygulanacaktır.

Değişiklik Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25/12/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.