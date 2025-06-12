Suça Teşebbüs Halinde Hükmedilecek Cezalar Artırılmıştır.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 35. Maddesinde yer alan hükümde değişiklik yapılmasına ilişkindir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 35. Maddesinde yer alan suça teşebbüs hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Failin kasıtlı bir suçu elverişli hareketlerle işlemeye başladıktan sonra kendisinden kaynaklanmayan dolayısıyla elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaması halinde verilecek ceza suçun tamamlanması halinde hükmedilecek cezadan daha az olmaktadır.

Bu kapsamda hükmedilecek cezalar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle yeniden belirlenmiştir.

CEZA MİKTARI DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞERLENDİRME Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 13 Yıldan 20 Yıla Hapis Cezası 14 Yıldan 21 Yıla Hapis Cezası Ceza Artırılmıştır. Müebbet Hapis Cezası 9 Yıldan 15 Yıla Hapis Cezası 10 Yıldan 18 Yıla Hapis Cezası Ceza Artırılmıştır. Süreli Hapis Cezası ¼ - ¾ Oranları Arasında İndirim Uygulanır. ¼ - ¾ Oranları Arasında İndirim Uygulanır. Değişiklik Yapılmamıştır.

İşbu değişiklikler 04.06.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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