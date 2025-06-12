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12 June 2025

Suça Teşebbüs Halinde Hükmedilecek Cezalar Artırılmıştır.

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.
Turkey Criminal Law
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Duyurumuz, 7550 Sayılı ve  "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 35. Maddesinde yer alan hükümde değişiklik yapılmasına ilişkindir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 35. Maddesinde yer alan suça teşebbüs hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Failin kasıtlı bir suçu elverişli hareketlerle işlemeye başladıktan sonra kendisinden kaynaklanmayan dolayısıyla elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaması halinde verilecek ceza suçun tamamlanması halinde hükmedilecek cezadan daha az olmaktadır.

Bu kapsamda hükmedilecek cezalar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle yeniden belirlenmiştir.

CEZA MİKTARI

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

DEĞERLENDİRME

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

13 Yıldan 20 Yıla Hapis Cezası

14 Yıldan 21 Yıla Hapis Cezası

Ceza Artırılmıştır.

Müebbet Hapis Cezası

9 Yıldan 15 Yıla Hapis Cezası

10 Yıldan 18 Yıla Hapis Cezası

Ceza Artırılmıştır.

Süreli Hapis Cezası

¼ - ¾ Oranları Arasında İndirim Uygulanır.

¼ - ¾ Oranları Arasında İndirim Uygulanır.

Değişiklik Yapılmamıştır.

İşbu değişiklikler 04.06.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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