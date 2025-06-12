Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu, Nam-I Diğer Alkollü Araç Kullanma Suçunda, Cezalar Artirilmiştir.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda...

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 12. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179. Maddesinde yer alan hükümde değişiklik yapılmıştır.

04.06.2025 tarihli Mükerrer Sayı ile çıkarılan Resmi Gazete'de yayımlanan 7550 Sayılı Kanun ile “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma”, nam-ı diğer alkollü araç kullanma suçunu düzenleyen 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişiler hakkında düzenleme öncesinde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası yaptırımı uygulanmakta iken yeni düzenleme ile cezanın alt sınırında artırım yapılarak artık dört aydan iki yıla hapis cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Bununla beraber uygulamada alkollü araç kullanımı nedeniyle çok daha fazla karşılaşılan aynı maddenin üçüncü fıkrasında düzenleme öncesinde alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişilere ikinci fıkraya yapılan atıf ile üç aydan iki yıla kadar hapis cezası yaptırımı uygulanmakta iken fıkranın yaptırımı artık müstakil olarak altı aydan iki yıla hapis cezası olarak düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yeni düzenleme ile alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişiler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesine yönelik işbu düzenleme 04/06/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Burada ek bir bilgi olarak belirtmek isteriz ki;

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nu 48. Maddesi uyarınca denetimler sonucunda 1.00 promil üzerinde alkolü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179. Maddesi 3. fıkrası uyarınca adli süreçler başlatılmaktadır . Yeni düzenleme uyarınca ise böyle bir durumda artık altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

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