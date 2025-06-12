İkinci Kez Mükerrirler Koşullu Salıveriliyor.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesi ile 5272 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108. Maddesinde yer alan hükümde değişiklik yapılmasına ilişkindir.

Değişiklik öncesinde ikinci defa tekerrür hükümlüleri koşullu salıvermeden yaralanamamakta idi. Ancak değişiklik ile, ikinci defa tekerrür hükümlerine tabi olan hükümlülere koşullu salıverilme imkânı tanınmıştır.

İkinci kez mükerrirlerden; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlülerin en az otuz dokuz yılını, müebbet hapis cezası alanların en az otuz üç yılını, birden fazla süreli hapis cezasına mahkûm edilenlerin en fazla otuz iki yılını, süreli hapis cezalarının ise dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri koşuluyla artık koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir.

İkinci defa tekerrür hâlinde koşullu salıverilmenin önü açıldığından, 5275 sayılı Kanun'un 107 ve 108. maddelerinin diğer hükümleri de bu kişilere uygulanabilecektir. İkinci fıkrada belirtilen ve bazı hükümlülük statülerine ilişkin sınırlayıcı hükümler, artık ikinci defa mükerrirler bakımından uygulanmayacaktır.

İşbu düzenleme 04/06/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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