Kamuoyunda "10. Yargi Paketi" Olarak Bilinen Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazi Hakkinda Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Yürürlüğe Girdi.

Duyurumuz 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı...

Duyurumuz 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkindir. Düzenleme 04.06.2025 tarihli ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

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