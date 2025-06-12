Kamuoyunda "10. Yargi Paketi" Olarak Bilinen Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazi Hakkinda Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Yürürlüğe Girdi.

Duyurumuz 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkindir. Düzenleme 04.06.2025 tarihli ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılan değişikliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
- SUÇA TEŞEBBÜS HALİNDE HÜKMEDİLECEK CEZALAR ARTIRILMIŞTIR.
- TEHDİT SUÇUNUN CEZASI ARTIRILMIŞTIR.
- TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA, NAM-I DİĞER ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇUNDA, CEZALAR ARTIRILMIŞTIR.
- 'GİRDİ - ÇIKTI' UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
- İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLER KOŞULLU SALIVERİLİYOR.
- KONUTTA VE GECE/HAFTA SONU İNFAZ DÜZENLEMELERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.
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