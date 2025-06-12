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12 June 2025

Kamuoyunda "10. Yargi Paketi" Olarak Bilinen Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazi Hakkinda Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Yürürlüğe Girdi.

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Duyurumuz 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı...
Turkey Criminal Law
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Duyurumuz 7550 Sayılı ve  "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkindir. Düzenleme 04.06.2025 tarihli ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  1. SUÇA TEŞEBBÜS HALİNDE HÜKMEDİLECEK CEZALAR ARTIRILMIŞTIR.
  2. TEHDİT SUÇUNUN CEZASI ARTIRILMIŞTIR.
  3. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA, NAM-I DİĞER ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇUNDA, CEZALAR ARTIRILMIŞTIR.
  4. 'GİRDİ - ÇIKTI' UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
  5. İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLER KOŞULLU SALIVERİLİYOR.
  6. KONUTTA VE GECE/HAFTA SONU İNFAZ DÜZENLEMELERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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