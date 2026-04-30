Yurt Dışı Kâr Payi, Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası Ve Hizmet İhracında İndirime İlişkin Yeni Düzenlemeler

30 Nisan 2026 tarihli ve 33239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11257 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

30 Nisan 2026 tarihli ve 33239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11257 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Yurt Dışından Elde Edilen Kâr Payına İlişkin İstisna

Gelir Vergisi Kanununun 22’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı, bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50’sine sahip olunması ve kâr payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile ödenmiş sermaye oranı en az %20 olarak belirlenmiştir.

Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası

Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “ …Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumların sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları için istisna oranı, iştirak payını elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %50’sine sahip olması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, bu bentte belirtilen diğer şartların sağlanması koşulu aranmaksızın %50 olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile istisna oranı, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %20’sine sahip olunması durumunda %80 olarak belirlenmiştir.

Hizmet İhracından Elde Edilen Kazançlarda İndirim

Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin 13’üncü fıkrası ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre “Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın” elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi/hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla %80’i indirilebilmektedir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan bu indirime ilişkin oran %100’e çıkarılmıştır.

Yürürlük Tarihi

Söz konusu Karar 01.01.2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 30.04.2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.