Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Kitle Fonlamasi Bilgi Formu Taslaklari Paylaşildi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35/A maddesine dayanarak hazırlanan III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği uyarınca; girişimcilerin ve girişim şirketlerinin projeleri için ihtiyaç duydukları fonun kitle fonlama platformları üzerinden toplanabilmesi amacıyla kullanılacak ve kampanya sayfasında ilan edilecek olan bilgi formlarına ilişkin yeni taslaklar yayımlandı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35/A maddesine dayanarak hazırlanan III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği uyarınca; girişimcilerin ve girişim şirketlerinin projeleri için ihtiyaç duydukları fonun kitle fonlama platformları üzerinden toplanabilmesi amacıyla kullanılacak ve kampanya sayfasında ilan edilecek olan bilgi formlarına ilişkin yeni taslaklar yayımlandı.

Bu kapsamda güncellenen ve hazırlanan taslak bilgi formları şunlardır:

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı (Girişimci)

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı (Girişim Şirketi)

Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı (Girişimci)

Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı (Girişim Şirketi)

Görüş ve önerilerin en geç 14.06.2025 tarihine kadar kfbilgiformu@spk.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

İlgili taslak formlara ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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