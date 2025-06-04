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4 June 2025

Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Kitle Fonlamasi Bilgi Formu Taslaklari Paylaşildi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35/A maddesine dayanarak hazırlanan III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği uyarınca; girişimcilerin ve girişim şirketlerinin projeleri için ihtiyaç duydukları fonun kitle fonlama platformları üzerinden toplanabilmesi amacıyla kullanılacak ve kampanya sayfasında ilan edilecek olan bilgi formlarına ilişkin yeni taslaklar yayımlandı.
Turkey Corporate/Commercial Law
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35/A maddesine dayanarak hazırlanan III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği uyarınca; girişimcilerin ve girişim şirketlerinin projeleri için ihtiyaç duydukları fonun kitle fonlama platformları üzerinden toplanabilmesi amacıyla kullanılacak ve kampanya sayfasında ilan edilecek olan bilgi formlarına ilişkin yeni taslaklar yayımlandı.

Bu kapsamda güncellenen ve hazırlanan taslak bilgi formları şunlardır:

  • Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı (Girişimci)
  • Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı (Girişim Şirketi)
  • Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı (Girişimci)
  • Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı (Girişim Şirketi)

Görüş ve önerilerin en geç 14.06.2025 tarihine kadar kfbilgiformu@spk.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

İlgili taslak formlara ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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