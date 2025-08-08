Turizm Sektöründe Hafta Tatili Uygulamasında Esneklik Ve İdari Para Cezalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

14 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle birlikte 4857 sayılı İş Kanunu'nda ("İş Kanunu") aşağıdaki değişiklikler yapılarak yürürlüğe girmiştir:

Hafta tatilinin yedi günlük bir süre içinde kullandırılması zorunludur. Ancak yeni düzenleme ile bu kurala yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesisleri bakımından bir istisna getirilmiştir. Bu kapsamda çalışan işçilerin hafta tatili, yazılı talepleri veya onayları doğrultusunda, hak kazandıkları günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilecektir. Bu süre zarfında çalışılması hâlinde, yapılan çalışmanın günlük normal çalışma süresine denk gelen kısmı, fazla mesai kapsamında değerlendirilmeyecektir. İşçiler, hafta tatilinin kaydırılmasına ilişkin verdikleri onayları, otuz gün önceden yazılı bildirim yapmak suretiyle geri çekebilecektir.

İdari para cezalarının hangi merci tarafından uygulanacağı ve nasıl tahsil edileceği konularındaki prosedür netleştirilmiştir. Buna göre İş Kanunu uyarınca verilecek tüm idari para cezaları, işyerinin bulunduğu ildeki Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilecektir. Birden fazla ilde faaliyet gösteren işverenler için ise işlemler, işveren merkezinin bulunduğu il üzerinden yürütülecektir.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.