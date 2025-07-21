Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Usul Ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Yeşil Dönüşüm yatırımları 9903 saylı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi çerçevesinde desteklenmektedir.

09.07.2025 tarih ve 32951 sayılı Resmi Gazete'de Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ ile,

Bakanlığın ilan ettiği şablon kullanılarak Yeşil Dönüşüm Yol Haritası Raporu hazırlanması gerektiği, projenin en az 5 yıl devam etmesi gerektiği, yeşil dönüşüm ekibi içerisinden yeşil dönüşüm lideri seçilmesi hususları düzenlenmiş, yenilenebilir enerji yatırımlarının yatırım kapsamına alınabileceği ancak ilgili harcamaların yatırım tutarına eklenemeyeceği belirtilmiştir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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Saygılarımızla.

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