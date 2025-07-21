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21 July 2025

Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Usul Ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

B
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
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Yeşil Dönüşüm yatırımları 9903 saylı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında Öncelikli Yatırımlar Teşvik...
Turkey Government, Public Sector
BDO Türkiye
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Yeşil Dönüşüm yatırımları 9903 saylı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi çerçevesinde desteklenmektedir.

09.07.2025 tarih ve 32951 sayılı Resmi Gazete'de Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ ile,

Bakanlığın ilan ettiği şablon kullanılarak Yeşil Dönüşüm Yol Haritası Raporu hazırlanması gerektiği, projenin en az 5 yıl devam etmesi gerektiği, yeşil dönüşüm ekibi içerisinden yeşil dönüşüm lideri seçilmesi hususları düzenlenmiş, yenilenebilir enerji yatırımlarının yatırım kapsamına alınabileceği ancak ilgili harcamaların yatırım tutarına eklenemeyeceği belirtilmiştir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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