7552 Sayili İkli̇m Kanunu 9 Temmuz 2025 Tari̇hli̇ Ve 32951 Sayili Resmi̇ Gazete'de Yayimlanarak Yürürlüğe Gi̇rmi̇şti̇r

2 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 9 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7552 sayılı İklim Kanunu, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin ilk kapsamlı ve bağlayıcı yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kanun, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadele, iklim değişikliğine uyum, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini merkeze alan çok boyutlu bir düzenleme getirmektedir. Çerçeve kanun niteliğindeki ilgili düzenleme, kamu ve özel sektöre yönelik birçok yükümlülüğü içermekte olup, iklim politikalarının koordinasyonu ve uygulanmasına ilişkin kurumsal ve sektörel yapıları da yeniden şekillendirmektedir.

İklim Değişikliği Başkanlığı kurulmuş ve sera gazı emisyonlarının azaltımı, karbon piyasalarının düzenlenmesi, strateji ve eylem planlarının hazırlanması, bilgi ve belge toplama, kurumlar arası koordinasyon gibi çok sayıda yetki söz konusu kuruma verilmiştir. Başkanlık, yıllık bazda ilerlemeleri izleyecek ve gerekli durumlarda yaptırım uygulayabilecektir.

Emisyon Ticaret Sistemi ("ETS") Kanun ile birlikte yasal zemine oturtulmuştur. ETS kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu hâle getirilmiş; söz konusu işletmelere yönelik ulusal tahsisat planları ve piyasa istikrar mekanizmaları öngörülmüştür. ETS piyasası Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından işletilecektir. Tahsisat yükümlülükleri, karbon kredileri ile kısmen karşılanabilecek; bu amaçla ulusal bir karbon kredilendirme ve denkleştirme sistemi kurulacaktır.

Ulusal ve yerel düzeyde strateji ve eylem planları hazırlanacak, her ilde İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları kurulacaktır. Tüm kamu kurumlarının ve özel sektör paydaşlarının hazırlayacağı plan ve stratejiler, Başkanlık tarafından yayımlanacak üst düzey belgelerle uyumlu olmak zorundadır.

Kanun, iklim finansmanı başlığı altında; yeşil ve sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarının, banka finansmanının ve sigorta sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemekte, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüme yönelik teşvik mekanizmaları öngörmektedir. Ayrıca Türkiye'ye ithal edilen ürünlerde gömülü sera gazı emisyonları için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabileceği düzenlenmiştir.

Kanun kapsamında belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, yüksek tutarlı idari para cezaları, faaliyet durdurma ve izin iptali gibi yaptırımlar uygulanabilecek; ETS kapsamındaki işletmelere yönelik cezalar iki katına çıkarılabilecektir. Bilgi ve belge vermemek ya da yanıltıcı beyanda bulunmak gibi fiiller için de kademeli yaptırımlar öngörülmüştür.

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