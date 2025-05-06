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6 May 2025

Rekabet Kurumu – Tofaş/Stellantis Devralma İşlemine Yatırıma Bağli İzin Kararı

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Rekabet Kurulu Tofaş/Stellantis devralma işlemine yönelik yürüttüğü inceleme sonucunda; (i) Tofaş'ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmasını içeren yatırım planına...
Turkey Antitrust/Competition Law
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Rekabet Kurulu Tofaş/Stellantis devralma işlemine yönelik yürüttüğü inceleme sonucunda; (i) Tofaş'ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmasını içeren yatırım planına ve (ii) tüketici tercihlerini ve rakip markaların faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik dağıtım/satış kanalı tedbirlerine ilişkin tarafların sunmuş olduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek ve bağlayıcı hale getirerek işleme izin vermiştir. Dağıtım ve satış kanalına ilişkin taahhütler ile işlem taraflarına ait bayilerin one-stop-shop (tek durak) olma riskinin önüne geçilmesi, yatırım planı ile de yerli üretimin korunması ve ekonomik refaha katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kurul, taahhütler ile işlemin Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına katkı sağlayacağı gerekçesiyle işleme izin vermiştir. Bu bağlamda, genellikle statik olarak fiyat/çıktı analizine dayalı toplumsal refah kriterinin daha geniş ve rekabetin dinamik etkilerini dikkate alan bir anlayışla ele alınması gerektiğini göstermesi bakımından kararın uluslararası içtihat ve literatüre de katkı sağlamasının beklendiği belirtilmiştir. Kurul kararı, yatırım yapma şartına bağlanan ilk birleşme/devralma izin kararı olması yönüyle önem arz etmektedir.

(Rekabet Kurulu kararı – 18.04.2025)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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