Merkbescherming En Handelsnaambescherming

Het beschermen van uw bedrijfsidentiteit is noodzakelijk in een concurrerende markt. Zowel het handelsnaamrecht als het merkenrecht spelen hierbij een essentiële rol – en die twee worden vaak met elkaar verward. Wat is nu precies het verschil? En hoe beschermen beide rechten uw bedrijfsnaam en reputatie in de markt? In dit artikel gaat Frédérique Verweij in op de kern van het handelsnaamrecht, waarin zij de recente uitspraak, MrCar v. MrCars toelicht, en uitlegt hoe het merkenrecht zich onderscheidt van het handelsnaamrecht.

Het handelsnaamrecht, geregeld in de Handelsnaamwet, beschermt de naam van een onderneming zodra deze wordt gebruikt in het economisch verkeer. Deze bescherming ontstaat automatisch, zonder dat registratie vereist is, en biedt ondernemingen een middel om op te treden tegen het jonger gebruik van overeenstemmende handelsnamen die tot verwarring kan leiden.

Het belangrijkste criterium voor bescherming is verwarringsgevaar. Een onderneming kan optreden tegen een concurrent die een naam voert die identiek is of sterk overeenkomt met hun handelsnaam, mits dit verwarring kan veroorzaken bij het publiek (artikel 5 Handelsnaamwet). Echter, de bescherming van een handelsnaam is doorgaans beperkt tot het gebied en de sector waarin de onderneming actief is.

Recente jurisprudentie: Mr Cars v. Mr Car

In een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2024:1214) werd geoordeeld over de handelsnaamkwestie tussen MrCar en MrCars.

Mobility Next die gebruikt maakt van de domeinnaam www.mrcar.nl spande een rechtszaak aan tegen de eenmanszaak MrCars die actief is met de domeinnaam www.mrcars.nl. Beide ondernemingen houden zich bezig met de verkoop van auto's. Ondanks dat de handelsnamen nagenoeg identiek zijn, oordeelt de rechter dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen MrCar en MrCars.

Hoewel Mobility Next terecht aanvoert dat beide partijen zich bezighouden met de verkoop van gebruikte auto's, is de rechter van oordeel dat de aard van de ondernemingen verschilt. Mobility Next richt zich namelijk op de verkoop van middenklasse auto's. Dit publiek, bestaande uit met name jonge potentiële klanten, zal niet snel terechtkomen bij de onderneming van MrCars die handelt in oudere en goedkopere gebruikte auto's, zo stel de rechter.

Waarom is een merkregistratie essentieel als aanvulling op het handelsnaamrecht?

De bescherming van een handelsnaam is doorgaans beperkt tot het gebied waar de handelsnaam gebruikt wordt en beperkt tot de branche waarin een onderneming opereert.

Een merkregistratie biedt bescherming voor een territoriaal begrensd gebied en kan daardoor zowel nationaal als internationaal bescherming bieden, afhankelijk van waar het merk is geregistreerd. Dat is een belangrijk voordeel van merkbescherming ten opzicht van handelsnaambescherming.

Onderscheidend vermogen

Voor merkregistratie geldt het vereiste van onderscheidend vermogen. Dit betekent dat een merk niet beschrijvend mag zijn voor de waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt. De handelsnaamwet kent deze beperking niet, waardoor de handelsnaamwet bescherming kan bieden aan namen die vanuit merkenrechtelijk oogpunt beschrijvend zijn. Dat is een belangrijk voordeel van handelsnaambescherming ten opzichte van merkbescherming.

Het merkenrecht en handelsnaamrecht vormen samen een goede basis om op te treden tegen het gebruik van een overeenstemmende naam/merk. Zeker wanneer u gebruik maakt van een onderscheidende handelsnaam is het zaak om die naam ook als (dienst) merk te registreren. Zonder merkregistratie kunt u geen beroep doen op merkbescherming en kan uw uitgangspositie zwakker zijn wanneer u alleen een beroep kunt doen op het handelsnaamrecht.

