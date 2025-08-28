ARTICLE
28 August 2025

Вебинар: "Как подготовиться к изменениям в налоговых спорах в 2025 году" (Video)

KP Disputes is Kazakhstan's first boutique law firm fully dedicated to resolving tax and customs disputes.
23 июня управляющий партнер KP Disputes Равиль Кассильгов провел вебинар для членов Американ
Kazakhstan Tax
Ravil Kassilgov
23 июня управляющий партнер KP Disputes Равиль Кассильгов провел вебинар для членов Американской торговой палаты в Казахстане на тему: «Как подготовиться к изменениям в налоговых спорах в 2025 году».

В рамках вебинара рассматривались следующие ключевые вопросы:
  • Изменения в АППК и налоговые споры
  • Камеральный контроль в 2025 году: что изменилось
  • Налоговый мониторинг крупных налогоплательщиков
  • Обзор актуальной судебной практики

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Ravil Kassilgov
