马来西亚：近期动态 – 商业法律

本次更新重点介绍近期影响企业的最新法律发展，包括电子发票的实 施、雇佣合同印花税的处理方式，以及销售与服务税（SST）的修订与 扩展。
电子发票
马来西亚内陆税收局（"LHDN"）已宣布有关电子发票实施期限的最新 调整。更新后的实施截止日期如下：
年营业额或收入低于RM50 万的纳税人目前已被豁免实施电子发票制 度。
雇佣合同的印花税
在马来西亚,《1949 年印花税法》（"SA 1949"）第一附表规定的文件需 缴纳印花税， 其中雇主与雇员之间的雇佣合同印花税为每份文件 RM10。
自2025 年1 月1 日起，LHDN 已在全国范围内开展印花税审计，并发 现大量雇佣合同未加盖印花。基于审计结果并为减轻雇主负担，LHDN 宣布如下安排：
- 2025 年1 月1 日之前签署的雇佣合同可免征SA 1949 规定的印花 税;
- 2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日期间签署的雇佣合同仍需 缴纳印花税，但若在2025 年12 月31 日或之前完成印花税缴纳， 可获得免除逾期印花税罚款；以及
- 2026 年1 月1 日之后签署的雇佣合同仍需缴纳印花税，且对未按 时缴纳印花税的合同将依法处以罚款
销售与服务税
财政部（"MOF"）已于2025 年6 月9 日宣布修订销售税及扩大服务税 的征税范围。 主要更新内容如下：
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公众消费的必需品及基本商品的销售税维持0%税率：
- 日常生活必需品如主⾷（例如米、蔬菜、面条、肉类、特 定海鲜、谷物、⾷用油）、宠物⾷品、医疗设备、书籍、 期刊等。
- 基本建筑材料，如水泥、石块和沙子，以及农业投入品， 如肥料、农药和农业及畜牧机械。
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非必需品的销售税将适用5%或10%税率：
- 0%至5%：高档海鲜（如帝王蟹、三文鱼、鳕鱼）、松露、 进口水果、精油、丝绸面料、工业机械。
- 10% - 高端非必需品，如竞速自行车和手绘古董艺术品。
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服务税的适用范围将扩大，涵盖以下新服务：租赁或租用、建
筑、金融服务、私人医疗保健、教育及美容服务。此次扩大征税
范围将包括针对性豁免，以避免重复征税现象，并确保部分对马
来西亚公民所需的必须服务仍保持免税。
- 对上述服务征收的服务税介于6%至8%之间，特定项目适用 豁免。
有关受影响商品和服务的完整清单，请参阅财政部正式公告所附的附录 https://www.mof.gov.my/portal/pdf/siaran-media/expansion-sstscope.Pdf 及SST 相关行业指南 https://mysst.customs.gov.my/IndustryGuides.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.