تجديد إجراءات التقاضي السعودية | محامي دعاوى متخصص

رغم أن منظومة التقاضي في المملكة العربية السعودية تقوم على أسس الكفاءة والشفافية والعدالة، إلا أن الواقع العملي قد يؤدي إلى تعثّر السير الطبيعي للدعاوى القضائية. وقد تفرض التأخيرات الإجرائية، أو المفاوضات المطوّلة، أو عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ضرورة تجديد أو تمديد إجراءات التقاضي أمام المحاكم السعودية.

تتولى مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة تقديم المشورة والتمثيل القانوني للعملاء في مواجهة هذه التحديات الإجرائية، بما يكفل بقاء الخصومة القضائية قائمة وسليمة من الناحية النظامية ومكفولة الحماية. ويقدّم هذا الدليل عرضاً عملياً لمتى وكيف يمكن تجديد أو تمديد إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية، والخطوات النظامية الواجبة الاتباع لتفادي شطب الدعوى أو الإشكالات المتصلة بالتنفيذ.

فهم الإطار القانوني

يخضع النظام القضائي في المملكة العربية السعودية لإشراف وزارة العدل، ويحكمه مزيج من مبادئ الشريعة الإسلامية وقوانين الإجراءات الحديثة، بما في ذلك قانون الإجراءات المدنية أمام هيئة المظالم (2018) وقانون الإجراءات المدنية (2013، بصيغته المعدلة عام 2023).

تحدد هذه القوانين كيفية رفع الدعاوى، ونظرها، وإيقافها مؤقتًا، وتجديدها عند الحاجة. ويكتسب التجديد أو التمديد أهمية في حالات محددة، مثل:

رُفضت الدعوى لأسباب إجرائية (مثل عدم المتابعة أو عدم الحضور).

انقضت المدة القانونية للاستئناف أو التنفيذ.

انقضت مدة الحكم قبل تنفيذه.

لم يتابع أحد الأطراف دعواه خلال المدة القانونية.

متى يلزم تجديد الدعوى أو تمديدها؟

هناك ثلاث حالات رئيسية ينطبق فيها التجديد أو التمديد بموجب القانون السعودي:

1. تجديد الدعوى بعد رفضها

إذا حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بسبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية – كعدم حضور الجلسات أو تقديم المستندات المطلوبة – يجوز للمدعي تجديد الدعوى برفع دعوى جديدة للأسباب نفسها، شريطة أن يظل الحق أو الالتزام الأصلي قائماً.

يتعيّن رفع الدعوى الجديدة خلال مدة التقادم النظامية (والتي تكون عادةً خمس سنوات في المسائل التجارية، ما لم يطرأ ما يقطع التقادم كالإقرار بالدين أو إتخاذ إجراءات التقاضي).

٢. تجديد الحكم بعد انقضاء مدة التنفيذ

تخضع الأحكام وأوامر التنفيذ في المملكة العربية السعودية لفترات صلاحية محددة. إذا لم يقم الدائن بتنفيذ الحكم خلال المدة المقررة (عادةً خمس سنوات من تاريخ صدوره)، فعليه التقدم بطلب تجديد أمام محكمة التنفيذ.

ويضمن التجديد استمرار صلاحية تنفيذ الحكم، مما يحمي حق الدائن في استرداد المبالغ المستحقة له.

3. تمديد الإجراءات الجارية

قد تستدعي بعض الحالات تمديد إجراءات التقاضي للأسباب التالية:

استمرار مفاوضات التسوية أو الوساطة.

عدم اكتمال فحوصات الخبراء.

وجود أكثر من مدعى عليه أو جهة حكومية.

تقديم أدلة دولية أو وثائق أجنبية تتطلب التصديق.

في هذه الحالات، يجب تقديم طلب رسمي لتمديد الإجراءات إلى القاضي المختص، مع توضيح الأسباب وإرفاق الأدلة أو المراسلات ذات الصلة.

دليل خطوة بخطوة: كيفية تجديد أو تمديد إجراءات التقاضي

يتطلب التجديد أو التمديد عناية فائقة بالتفاصيل الإجرائية. فيما يلي مخطط مبسط خطوة بخطوة تستخدمه مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة عند التعامل مع مثل هذه المسائل.

الخطوة الأولى: مراجعة حالة القضية على منصة ناجز

بوابة ناجز هي المنصة الرسمية لوزارة العدل السعودية لإدارة القضايا. ويمكنك التحقق مما إذا كانت القضية نشطة أو قيد النظر أو مغلقة. إذا ظهرت على أنها "مؤرشفة" أو "مرفوضة"، فقد يلزم التجديد.

الخطوة الثانية: تحديد الأساس القانوني للتجديد

حدد سبب الحاجة إلى تجديد القضية أو تمديدها:

هل رُفضت القضية بحكم قضائي أم بسبب خلل إجرائي؟

هل انتهت مدة التنفيذ؟

هل تسعى للحصول على مهلة إضافية لتقديم الأدلة أو التفاوض؟

يُعدّ الأساس القانوني الصحيح أمرًا بالغ الأهمية للموافقة.

الخطوة الثالثة: إعداد طلب تجديد أو تمديد

يجب صياغة طلب التجديد أو التمديد الرسمي باللغة العربية، مع توضيح ما يلي:

الرقم المرجعي للقضية.

سبب التجديد أو التمديد.

ملخص للإجراءات السابقة.

المستندات الداعمة (حُكم، مراسلات، أو ما يثبت التأخير).

يضمن مكتبنا صياغة الطلبات بما يتوافق تمامًا مع قانون الإجراءات المدنية السعودي ومتطلبات التنسيق القضائي.

الخطوة الرابعة: تقديم الطلب إلكترونيًا

تُقدَّم طلبات التجديد أو التمديد إلكترونيًا عبر نظام ناجز، ضمن بند نوع القضية "تجديد الإجراءات" أو "تجديد التنفيذ".

بعد التقديم، تراجع المحكمة الطلب وتقوم بأحد الإجراءين التاليين:

الموافقة على التجديد/التمديد وإعادة فتح الملف.

رفضه في حال انقضاء المدة القانونية أو كان السبب غير مبرر.

الخطوة الخامسة: حضور الجلسات أو المتابعة مع المحكمة

في حال الموافقة على التجديد، سيتم تحديد موعد جديد للجلسة, وإخطار الطرفين إلكترونيًا.

في حال تمديد المهلة، يجوز للقاضي منح مهلة زمنية محددة لاستكمال الإجراءات الناقصة (مثل تقارير الخبراء أو تقديم المستندات).

الخطوة السادسة: استئناف الدعوى أو التنفيذ

بعد الاستئناف، تُستأنف الدعوى كدعوى جديدة مع الاحتفاظ بالدعاوى والوثائق القانونية الأصلية.

في حال تعلق الأمر بالتنفيذ، يستعيد الحكم نفاذه الكامل، مما يسمح للدائن باتخاذ الإجراءات التالية:

الحجز على الأصول.

تجميد الحسابات المصرفية.

الحجز على الممتلكات.

حظر السفر (حسب الاقتضاء).

مثال: تجديد دعوى تجارية

رفعت شركة لوجستية في الرياض دعوى بقيمة 4 ملايين ريال سعودي للمطالبة بخدمات غير مدفوعة، إلا أنها تغيبت عن عدة جلسات، مما أدى إلى رفض الدعوى.

راجعت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة ملف القضية على منصة ناجز، وتوصلت إلى أن الرفض كان إجرائيًا، فأعدّوا طلبًا جديدًا لتجديد الدعوى.

قدمنا الطلب إلكترونيًا خلال المدة القانونية وحصلنا على موافقة المحكمة التجارية.

استؤنفت الدعوى واختُتمت بحكم لصالح العميل، نُفّذ خلال شهرين.

النتيجة: استعاد العميل حقه في التعويض من خلال تجديد الدعوى في الوقت المناسب.

ملاحظات قانونية هامة

التجديد مقابل الاستئناف: يختلف التجديد عن استئناف الحكم، فهو يُطبق عند سقوط الدعوى بالتقادم، وليس عند الطعن في الحكم.

المهل الزمنية: يجب اتخاذ الإجراءات القانونية قبل انقضاء المدة القانونية (عادةً خمس سنوات للدعاوى التجارية، وسنة واحدة لقضايا العمل، وعشر سنوات للحقوق المدنية).

العملاء الأجانب: يجب أن تكون جميع طلبات التجديد والأدلة باللغة العربية، وتتطلب المستندات الأجنبية تصديقًا وترجمة معتمدة.

التمثيل القانوني: لا يحق إلا للمحامين السعوديين المرخصين تقديم طلبات التجديد أو التمديد نيابةً عن العملاء.

لماذا تختارون مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة لتجديد الدعاوى القضائية في المملكة العربية السعودية؟

١. تمثيل قانوني مرخص أمام جميع المحاكم السعودية

نحن مخولون بتمثيل عملائنا أمام جميع المحاكم السعودية: التجارية والإدارية والعمالية ومحاكم التنفيذ.

٢. خبرة قانونية ثنائية اللغة

يعمل فريقنا بسلاسة باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن فهمًا كاملاً لعملائنا الدوليين.

٣. إدارة القضايا الاستراتيجية

نحلل كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان التجديد أو التمديد أو تقديم طلب جديد هو الأسلوب الأمثل.

٤. إجراءات وتكاليف شفافة

يتلقى عملاؤنا خطة عمل مكتوبة تتضمن جداول زمنية واضحة، والمستندات المطلوبة، ورسومًا محددة مسبقًا.

٥. سجل حافل بالنجاح

نجحنا في تجديد وتنفيذ أحكام بملايين الريالات لعملاء محليين وأجانب في الرياض وجدة والدمام.

الإصلاحات القانونية الداعمة للتجديد وتيسير الوصول إلى العدالة (2026)

تؤكد التحديثات الأخيرة لقوانين الإجراءات السعودية على ما يلي:

تقديم الطلبات إلكترونيًا: تتم معالجة جميع طلبات التجديد والتمديد عبر نظام "ناجز".

فرص الوساطة: غالبًا ما تشجع المحاكم على التسوية أثناء التجديد.

تسريع الإجراءات القضائية: يتعين على القضاة إصدار قرارات التجديد خلال 30 يومًا.

توسيع صلاحيات التنفيذ: منح قضاة التنفيذ صلاحيات أوسع في قضايا التنفيذ المُجددة.

تعزز هذه الإصلاحات العدالة والكفاءة في الحفاظ على حقوق التقاضي الفعّالة.

مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة - نتعاون للحفاظ على حقوقك القانونية

لا يعني تفويت الموعد النهائي أو مواجهة رفض إجرائي بالضرورة خسارة قضيتك؛ فمع التوجيه القانوني السليم يُمكن تجديد دعواك وتمديدها وحلها بنجاح. لذا نتولى مهمة إبقاء دعواك فعّالة ومتوافقة مع القوانين، وإدارتها استراتيجياً – بدءاً من طلبات التجديد وحتى التنفيذ النهائي.

ملاحظات ختامية

في حال شطب قضيتكم في المملكة العربية السعودية أو تأخرها أو انقضاء مدتها، فلا يجوز التراخي إلى حين سقوط الحقوق النظامية. إذ يتعيّن اتخاذ إجراء عاجل لتجديد أو تمديد إجراءات التقاضي بمساندة قانونية إحترافية.

