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10 March 2025

Гендерное равенство на рабочем месте в Саудовской Аравии

Hamad in association with Youssry Saleh & Partners

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Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
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В последние годы в Саудовской Аравии происходят значительные правовые и социальн
Saudi Arabia Employment and HR
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В последние годы в Саудовской Аравии происходят значительные правовые и социальные преобразования, особенно в области гендерного равенства, прав женщин и их интеграции в рабочую силу. Руководствуясь амбициозной программой «Видение 2030», страна проводит реформу трудового законодательства, чтобы создать более разнообразную и инклюзивную рабочую среду. В данной статье рассматривается, как эти изменения в трудовом законодательстве влияют на женщин в Саудовской Аравии и какие потенциальные выгоды они могут принести как женщинам, так и экономике.

Преодоление гендерных барьеров

Последние поправки к трудовому законодательству направлены на устранение барьеров и создание более справедливого подхода к трудоустройству. Например, новые правила позволяют женщинам поступать на работу в области, где традиционно доминируют мужчины, такие как инженерное дело, юриспруденция и финансы.

Повышение доли женщин в рабочей силе

В результате этих изменений доля участия женщин в рабочей силе стабильно растет. По данным Всемирного банка, доля саудовских женщин в составе рабочей силы выросла с 20,2 % в 2017 году до 33,2 % в 2021 году. Этот рост обусловлен инициативами правительства по расширению прав и возможностей женщин, включая стимулы для компаний нанимать и удерживать сотрудников-женщин. Кроме того, для повышения квалификации женщин и расширения их возможностей трудоустройства были введены программы профессионального обучения и стипендии.

Баланс между работой и семейной жизнью

Понимая трудности, с которыми сталкиваются работающие матери, правительство Саудовской Аравии приняло меры, чтобы помочь женщинам совмещать работу и семейные обязанности. Мужчины после рождения ребенка теперь имеют право на трехдневный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а на рабочих местах созданы учреждения по уходу за детьми, чтобы поддержать женщин на их профессиональном поприще и одновременно в заботе о семье.

Преодоление культурного сопротивления

Несмотря на эти изменения в трудовом законодательстве, препятствия на пути расширения прав и возможностей женщин все еще возникают. Взгляды общества на работающих женщин часто остаются традиционными. Для преодоления этого барьера, правительство запустило различные информационные кампании, направленные на изменение общественного мнения о работающих женщинах. Эти инициативы рассказывают о достижениях успешных саудовских женщин, пропагандируют новые ролевые модели для подражания и поощряют обсуждение преимуществ разнообразной рабочей силы.

Путь к светлому будущему

Изменения в трудовом законодательстве Саудовской Аравии знаменуют собой значительный шаг на пути к достижению гендерного равенства и инклюзивности на рабочем месте. Несмотря на сохраняющиеся препятствия, королевство стремиться создать условия, в которых женщины смогут добиться успеха как в профессиональном, так и в личном плане. По мере реализации плана «Видение 2030» ожидается дальнейшее расширение прав женщин и их вклада в трудовой ресурс страны, что будет способствовать не только расширению прав и возможностей женщин, но и социально-экономическому росту страны. Приняв такие изменения, Саудовская Аравия станет процветающей страной и региональным лидером в области гендерного равенства.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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