Защита Авторских Прав В Цифровой Среде

Цифровая трансформация затронула все сферы интеллектуальной деятельности, кардинально изменив способы создания, использования и охраны авторских прав. В онлайн-среде правообладатели сталкиваются с новыми рисками: несанкционированное копирование, распространение и трансляция контента стали массовыми и зачастую трансграничными.
GRATA International предлагает сравнительный обзор правового регулирования и практических механизмов защиты авторских прав в цифровой среде в 8 странах: Беларусь, Казахстан, Северная Македония, Сербия, Россия, Туркменистан, Турция, Узбекистан.
Эксперты из наших офисов анализируют:
- Национальное законодательство в сфере авторского права применительно к цифровым объектам;
- Способы выявления и пресечения нарушений в интернете;
- Ответственность интернет-платформ и посредников;
- Инструменты защиты прав, включая блокировку доступа к нарушающим ресурсам;
Международные
договоры и
механизмы
трансграничного
взаимодействия.
Обзор адресован компаниям, авторам, дистрибьюторам цифрового контента и юридическим специалистам, стремящимся обеспечить надлежащую защиту интеллектуальных активов в условиях глобального цифрового рынка.
Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.
Список стран и авторов:
Россия - Татьяна Кархалева, Александра Левенкова, Владислава Новокрещенова
Северная Македония - Эма Димитриевска, Милена Вачкова
Туркменистан - Аннаменгли Розымурадова, Керим Балканов
Турция - Каан Гёк, Гюлендам Туйлуоглу
Узбекситан - Олмосхон Хамидова
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