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9 July 2025

Защита Авторских Прав В Цифровой Среде

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Цифровая трансформация затронула все сферы интеллектуальной деятельности, кард&#
Worldwide Intellectual Property
GRATA International
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Цифровая трансформация затронула все сферы интеллектуальной деятельности, кардинально изменив способы создания, использования и охраны авторских прав. В онлайн-среде правообладатели сталкиваются с новыми рисками: несанкционированное копирование, распространение и трансляция контента стали массовыми и зачастую трансграничными.

GRATA International предлагает сравнительный обзор правового регулирования и практических механизмов защиты авторских прав в цифровой среде в 8 странах: Беларусь, Казахстан, Северная Македония, Сербия, Россия, Туркменистан, Турция, Узбекистан.

Эксперты из наших офисов анализируют:

  • Национальное законодательство в сфере авторского права применительно к цифровым объектам;
  • Способы выявления и пресечения нарушений в интернете;
  • Ответственность интернет-платформ и посредников;
  • Инструменты защиты прав, включая блокировку доступа к нарушающим ресурсам;

Международные договоры и механизмы трансграничного взаимодействия.
Обзор адресован компаниям, авторам, дистрибьюторам цифрового контента и юридическим специалистам, стремящимся обеспечить надлежащую защиту интеллектуальных активов в условиях глобального цифрового рынка.

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Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Беларусь - Антон Мозоль

Казахстан - Тимур Берекмоинов

Россия - Татьяна Кархалева, Александра Левенкова, Владислава Новокрещенова

Северная Македония - Эма Димитриевска, Милена Вачкова

Сербия - Стеван Пайович

Туркменистан - Аннаменгли Розымурадова, Керим Балканов

Турция - Каан Гёк, Гюлендам Туйлуоглу

Узбекситан - Олмосхон Хамидова

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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