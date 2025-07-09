Защита Авторских Прав В Цифровой Среде

Цифровая трансформация затронула все сферы интеллектуальной деятельности, кардинально изменив способы создания, использования и охраны авторских прав. В онлайн-среде правообладатели сталкиваются с новыми рисками: несанкционированное копирование, распространение и трансляция контента стали массовыми и зачастую трансграничными.

GRATA International предлагает сравнительный обзор правового регулирования и практических механизмов защиты авторских прав в цифровой среде в 8 странах: Беларусь, Казахстан, Северная Македония, Сербия, Россия, Туркменистан, Турция, Узбекистан.

Эксперты из наших офисов анализируют:

Национальное законодательство в сфере авторского права применительно к цифровым объектам;

Способы выявления и пресечения нарушений в интернете;

Ответственность интернет-платформ и посредников;

Инструменты защиты прав, включая блокировку доступа к нарушающим ресурсам;

Международные договоры и механизмы трансграничного взаимодействия.

Обзор адресован компаниям, авторам, дистрибьюторам цифрового контента и юридическим специалистам, стремящимся обеспечить надлежащую защиту интеллектуальных активов в условиях глобального цифрового рынка.

Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Беларусь - Антон Мозоль

Казахстан - Тимур Берекмоинов

Россия - Татьяна Кархалева, Александра Левенкова, Владислава Новокрещенова

Северная Македония - Эма Димитриевска, Милена Вачкова

Сербия - Стеван Пайович

Туркменистан - Аннаменгли Розымурадова, Керим Балканов

Турция - Каан Гёк, Гюлендам Туйлуоглу

Узбекситан - Олмосхон Хамидова

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