Верховный суд еще раз подтвердил закрытый перечень оснований для привлечения к солидарной ответственности

Недавно Верховный суд Российской Федерации рассмотрел дело по иску Левинсона О.М. к Орлову С.А. и кипрской компании «Бетафин Лимитед» о взыскании неосновательного обогащения (дело № 5-КГ24-104-К2). Текст определения от 19.11.2024 г. опубликован на сайте Верховного суда.

Указанное дело может быть интересно владельцам (бенефициарам) юридическим лиц, в том числе расположенных за рубежом.

Адвокат оказывал юридические услуги компании «Бетафин Лимитед», зарегистрированной за рубежом, по сопровождению взыскания долга через службу судебных приставов.

Стороны договорились, что денежные средства, поступившие на счет судебных приставов, должны перечислятся на счет адвоката, которой удерживает из взысканных средств 5,75% в счет стоимости оказанных им услуг, а остальная часть перечисляется на счет клиента-компании.

В договоре стороны установили, что все разногласия и споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однако средства были перечислены приставами напрямую компании-клиенту, минуя адвоката, что, разумеется, сподвигло его обратиться к своему клиенту с требованиями о выплате положенного ему в соответствии с договором вознаграждения, незаконно удерживаемого клиентом.

Компания ответила отказом и не перечислила денежные средства адвокату, в результате чего возник спор, связанный с взысканием средств за оказанные услуги.

В целом довольно заурядная ситуация за исключением одного момента. Истец предъявил требования не только к компании, с которой у него был заключен договор, но еще и к бенефициару компании.

В обосновании своей позиции истец настаивал на применении солидарной ответственности. Дополнительно адвокат также указывал что бенефициар компании выступает конечным выгодоприобретателем оказанных услуг.

Стоит отметить, по общему правилу законом не предусмотрена обязанность третьих лиц отвечать за действия должника.

Требования о солидарной ответственности, наоборот играют на руку кредитору, так как позволяют ему выбирать должника, у которого может быть более реальная возможность погасить долг, то есть обходить общее правило.

Однако не все так просто. Законодательством предусмотрены всего два условия при которых возможно применение указанного механизма. Когда есть прямое указание в законе или стороны сами предусмотрели возможность солидарной ответственности в договоре. И до недавнего времени они были исчерпывающие. Подход же судов мог изменить сформированный и довольно понятный порядок, тем самым сломав довольно четкий и хорошо работающий механизм.

Также был бы поставлен под вопрос принцип ограниченной ответственности юридических лиц и одно из базовых правил что учредители (участники) компании не отвечают по их обязательствам.

К счастью, на ошибку судов обратил внимание Верховный суд РФ, указав что недопустимо расширительное толкование перечня оснований солидарной ответственности.

В рассматриваемом случае не были предусмотрены основания для привлечения к солидарной ответственности ни договором, ни законом. Соответственно вывод нижестоящих судов неверен, принято решение о направлении дела № 5-КГ24-104-К2 на новое рассмотрение.

Originally published by Zakon Ru.

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