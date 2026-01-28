Kellerhals Carrard An Der IMMO26

Die IMMO26 war für uns ein voller Erfolg! Wir blicken auf zwei rundum gelungene Tage zurück – mit vielen spannenden Gesprächen, wertvollen Begegnungen und einem inspirierenden Austausch

Article Insights

Kellerhals Carrard are most popular: within Antitrust/Competition Law, Government and Public Sector topic(s)

in Switzerland

with readers working within the Utilities industries

Die IMMO26 war für uns ein voller Erfolg!

Wir blicken auf zwei rundum gelungene Tage zurück – mit vielen spannenden Gesprächen, wertvollen Begegnungen und einem inspirierenden Austausch mit Kund:innen, Partner:innen und Branchenkolleg:innen. Es hat uns sehr gefreut, so viele bekannte Gesichter wiederzusehen und gleichzeitig neue Kontakte knüpfen zu dürfen.

Besonders im Fokus standen Immobilientransaktionen, aktuelle Entwicklungen in der Immobilienbranche sowie Themen rund um ESG und nachhaltige Immobilienstrategien. Unsere Anwält:innen waren vor Ort und standen den Besucher:innen für Fragen, Diskussionen und praxisnahe Einblicke zur Verfügung – vielen Dank für das große Interesse und das Vertrauen!

Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns an unserem Stand besucht haben – und ein grosses Merci auch an unser Team vor Ort für den engagierten Einsatz und die tolle Unterstützung.

Wir nehmen viele Impulse mit und freuen uns bereits jetzt auf die nächste IMMO!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.