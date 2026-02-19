Порядок Представления Налоговой Декларации Физическими Лицами За 2025 Год В Беларуси

С наступлением весны для физических лиц актуализируется обязанность по представле

С наступлением весны для физических лиц актуализируется обязанность по представлению налоговой декларации.

Физические лица-налоговые резиденты Беларуси обязаны подать налоговую декларацию по подоходному налогу за предыдущий год не позднее 31 марта текущего года.

Несмотря на то что установленный срок подачи декларации - 31 марта - может казаться достаточно отдалённым, процесс подготовки декларации нередко оказывается более трудоёмким, чем ожидается.

Налоговая декларация должна содержать информацию о налогоплательщике, его доходах и применяемых налоговых вычетах, а также сопровождаться подтверждающими документами, получение которых может быть затруднено.

В статье рассматриваются:

порядок определения налогового резидентства за 2025 год;

основные виды доходов физических лиц, подлежащие декларированию, и применяемые налоговые ставки;

возможность зачета налога, уплаченного за границей;

применение налоговых льгот и вычетов;

способы подачи налоговой декларации и сроки уплаты подоходного налога.

1. Определение налогового резидентства за 2025 год

Первый пункт, с которого необходимо начать – это определить налоговое резидентство за 2025 год.

По общему правилу, для сохранения налогового резидентства Беларуси необходимо находиться на ее территории свыше 183 дней в 2025 году. Далее нужно учесть, что:

если Вы часто путешествовали за границу, и общая продолжительность путешествий в 2025 году превысила 60 дней, они исключаются из общего срока пребывания на территории Беларуси;

заграничные командировки и лечение учитываются в срок пребывания в Беларуси.

при одновременном наличии статуса налогового резидента двух государств нужно анализировать соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с этой страной, а если его нет или оно не применяется, у физического лица нет статуса налогового резидентства ни одного государства, то статус резидента Беларуси будет признаваться автоматически, если есть гражданство или разрешение на постоянное проживание (вид на жительство) в Беларуси.



Напомним, что некоторые СИДН прекратили свое действие, например, Литва, Германия. если из-за частых переездов не сформировалась одна страна для налогового резидентства, то гражданство или разрешение на постоянное проживание в Беларуси будет иметь приоритет для установления налогового резидентства Беларуси.

2. Определение видов доходов физических лиц

Второй пункт – определение вида дохода.

Несколько примеров.

продажа 2 автомобилей с технически допустимой массой не более 3500 кг и числом сидящих мест не более 8, за исключением водителя (с цены продажи второго автомобиля рассчитывается налог). Если проданное имущество было получено по наследству, то действует освобождение от подоходного налога.

доходы от разрешенных операций с токенами (например, от их продажи), полученными от зарубежных торговых площадок, иностранных организаций, иностранных ИП, иных физических лиц.

Напомним несколько исключений: операции с токенами через резидентов ПВТ, деятельность по майнингу, получение токенов по наследству.

продажа 2 квартир за последние 5 лет, например, одна в 2022, вторая – в 2025 году. А если это были дом и квартира – это исключает подоходный налог, подавать декларацию по этому признаку не нужно. Кроме этого, помните, если какую-то недвижимость или транспорт получили по наследству и продали, то обязанность уплачивать подоходный налог не возникает.

продажа доли в белорусской компании иному физическому лицу.

получение дохода из-за границы или за границей (например, работа по найму, продажа акций, долей, проценты по банковским вкладам).



Важно! К данному виду дохода применима ставка 25 %!





получение дивидендов, вознаграждение в рамках трудовых отношений, договорам подряда / возмездного оказания услуг / создания и использования объектов интеллектуальной собственности, а также отчуждение имущественных прав на них в сумме свыше 220 000 белорусских рублей за 2025 год.

Напомним, что пункт применим к доходам, полученным от источников в Беларуси (например, дивиденды, вознаграждение от белорусской организации, от использования объекта интеллектуальной собственности) и к которым применяется стандартная ставка 13 % по п. 1 ст. 214 Налогового кодекса (например, неприменимо для резидентов ПВТ).

3. Получение зачета

Если налог с данного дохода был уплачен в иностранном государстве, то необходимо представить подтверждение (например, платежка об уплате налога, копия налоговой декларации).

Важно, налоговая декларация все равно представляется, но сумма уплаченного налога идет в зачет суммы налога, которую рассчитает ИМНС.

Главный вопрос – а льготы применимы?

Да! Несколько примеров:

стандартные налоговые вычеты – 56 рублей в месяц на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (например, студент дневной формы получения специального, первого средне-специального или высшего образования).

социальные налоговые вычеты, например, в размере оплаты стоимости обучения детей;

имущественные налоговые вычеты, например, 20 % от суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от отчуждения имущества; в сумме расходов на строительство квартиры;

профессиональные налоговые вычеты, например, в сумме на создание или отчуждение объекта интеллектуальной собственности.

Как подать налоговую декларацию?

принести документы в свою ИМНС;

отправить по почту с описью вложения;

отправить через личный кабинет плательщика на портале МНС;

уполномочить третье лицо путем выдачи нотариальной доверенности.

Важно, что заплатить рассчитанный ИМНС подоходный налог необходимо будет не позднее 1 июня 2026 года.

