Порядок Представления Налоговой Декларации Физическими Лицами За 2025 Год В Беларуси

С наступлением весны для физических лиц актуализируется обязанность по представлению налоговой декларации.
Физические лица-налоговые резиденты Беларуси обязаны подать налоговую декларацию по подоходному налогу за предыдущий год не позднее 31 марта текущего года.
Несмотря на то что установленный срок подачи декларации - 31 марта - может казаться достаточно отдалённым, процесс подготовки декларации нередко оказывается более трудоёмким, чем ожидается.
Налоговая декларация должна содержать информацию о налогоплательщике, его доходах и применяемых налоговых вычетах, а также сопровождаться подтверждающими документами, получение которых может быть затруднено.
В статье рассматриваются:
- порядок определения налогового резидентства за 2025 год;
- основные виды доходов физических лиц, подлежащие декларированию, и применяемые налоговые ставки;
- возможность зачета налога, уплаченного за границей;
- применение налоговых льгот и вычетов;
- способы подачи налоговой декларации и сроки уплаты подоходного налога.
1. Определение налогового резидентства за 2025 год
Первый пункт, с которого необходимо начать – это определить налоговое резидентство за 2025 год.
По общему правилу, для сохранения налогового резидентства Беларуси необходимо находиться на ее территории свыше 183 дней в 2025 году. Далее нужно учесть, что:
- если Вы часто путешествовали за границу, и общая продолжительность путешествий в 2025 году превысила 60 дней, они исключаются из общего срока пребывания на территории Беларуси;
- заграничные командировки и лечение учитываются в срок пребывания в Беларуси.
- при
одновременном
наличии
статуса
налогового
резидента
двух
государств
нужно
анализировать
соглашение
об
избежании
двойного
налогообложения
(СИДН) с этой
страной, а
если его
нет или оно
не
применяется,
у
физического
лица нет
статуса
налогового
резидентства
ни одного
государства,
то статус
резидента
Беларуси
будет
признаваться
автоматически,
если есть
гражданство
или
разрешение
на
постоянное
проживание
(вид на
жительство)
в
Беларуси.
Напомним, что некоторые СИДН прекратили свое действие, например, Литва, Германия.
- если из-за частых переездов не сформировалась одна страна для налогового резидентства, то гражданство или разрешение на постоянное проживание в Беларуси будет иметь приоритет для установления налогового резидентства Беларуси.
2. Определение видов доходов физических лиц
Второй пункт – определение вида дохода.
Несколько примеров.
- продажа 2 автомобилей с технически допустимой массой не более 3500 кг и числом сидящих мест не более 8, за исключением водителя (с цены продажи второго автомобиля рассчитывается налог). Если проданное имущество было получено по наследству, то действует освобождение от подоходного налога.
- доходы от разрешенных операций с токенами (например, от их продажи), полученными от зарубежных торговых площадок, иностранных организаций, иностранных ИП, иных физических лиц.
- Напомним несколько исключений: операции с токенами через резидентов ПВТ, деятельность по майнингу, получение токенов по наследству.
- продажа 2 квартир за последние 5 лет, например, одна в 2022, вторая – в 2025 году. А если это были дом и квартира – это исключает подоходный налог, подавать декларацию по этому признаку не нужно. Кроме этого, помните, если какую-то недвижимость или транспорт получили по наследству и продали, то обязанность уплачивать подоходный налог не возникает.
- продажа доли в белорусской компании иному физическому лицу.
- получение
дохода
из-за
границы
или за
границей
(например,
работа по
найму,
продажа
акций,
долей,
проценты
по
банковским
вкладам).
Важно! К данному виду дохода применима ставка 25 %!
- получение дивидендов, вознаграждение в рамках трудовых отношений, договорам подряда / возмездного оказания услуг / создания и использования объектов интеллектуальной собственности, а также отчуждение имущественных прав на них в сумме свыше 220 000 белорусских рублей за 2025 год.
Напомним, что пункт применим к доходам, полученным от источников в Беларуси (например, дивиденды, вознаграждение от белорусской организации, от использования объекта интеллектуальной собственности) и к которым применяется стандартная ставка 13 % по п. 1 ст. 214 Налогового кодекса (например, неприменимо для резидентов ПВТ).
3. Получение зачета
Если налог с данного дохода был уплачен в иностранном государстве, то необходимо представить подтверждение (например, платежка об уплате налога, копия налоговой декларации).
Важно, налоговая декларация все равно представляется, но сумма уплаченного налога идет в зачет суммы налога, которую рассчитает ИМНС.
Главный вопрос – а льготы применимы?
Да! Несколько примеров:
- стандартные налоговые вычеты – 56 рублей в месяц на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (например, студент дневной формы получения специального, первого средне-специального или высшего образования).
- социальные налоговые вычеты, например, в размере оплаты стоимости обучения детей;
- имущественные налоговые вычеты, например, 20 % от суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от отчуждения имущества; в сумме расходов на строительство квартиры;
- профессиональные налоговые вычеты, например, в сумме на создание или отчуждение объекта интеллектуальной собственности.
Как подать налоговую декларацию?
- принести документы в свою ИМНС;
- отправить по почту с описью вложения;
- отправить через личный кабинет плательщика на портале МНС;
- уполномочить третье лицо путем выдачи нотариальной доверенности.
Важно, что заплатить рассчитанный ИМНС подоходный налог необходимо будет не позднее 1 июня 2026 года.
