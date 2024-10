Duane Morris LLP, a law firm with more than 800 attorneys in offices across the United States and internationally, is asked by a broad array of clients to provide innovative solutions to today's legal and business challenges.

Das Ministerium für Industrie und Handel (MOIT) übermittelte am 14. Oktober 2024 der Regierung den Bericht Nr. 262/BC-BCT (Bericht 262) über den Verordnungsentwurf hinsichtlich der Selbsterzeugung und des Eigenverbrauchs von Solarenergie auf Dächern (RTS). Laut dem Bericht 262 wurden nach Konsultation mit der Regierung folgende Bestimmungen im finalen Verordnungsentwurf aufgenommen:

Anwendungsbereich: Die Verordnung gilt für die Entwicklung von RTS-Systemen, die auf Gebäuden wie Wohnhäusern, Produktionsstätten, Industriegebieten, Industrieclustern und Freien Exportzonen installiert werden. Dies kann bedeuten, dass die Regierung keine RTS-Projekte einbeziehen möchte, die nach Dezember 2020 realisiert werden und nicht den geltenden Vorschriften entsprechen.

Verwaltungsverfahren: Unternehmensprojekte bedürfen keiner Registrierung, wenn sie RTS-Systeme entwickeln, die nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Sie müssen dies jedoch gegenüber den zuständigen Behörden anzeigen und die Projektplanungsunterlagen hinsichtlich der RTS-Systeme einreichen.

Verkauf von überschüssigem Strom: Im Bericht 262 werden zwei Alternativen vorgeschlagen, wobei die erste Alternative von der Regierung favorisiert wird, bei der die Erzeuger zum durchschnittlichen Marktpreis verkaufen können.

Auch wenn noch Uneinheitlichkeit bezüglich der Kapazitätsentwicklung für RTS-Projekte unterhalb von 1 MW besteht, gehen die Stakeholder davon aus, dass die Verordnung in den nächsten Tagen erlassen wird. Wir halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.

Bei Fragen und für weitere Einzelheiten steht Ihnen Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com gerne zur Verfügung. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

