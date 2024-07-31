Panel Discussion: AI Guidelines For Business Part I: Commentary On AI Guidelines For Business

主要目次
HOT/COOLPlayer
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公正取引委員会のデジタル分野における取組
中島菜子（公正取引委員会事務総局審査局第四審査上席審査専門官（デジタルプラットフォーマー担当）
論説
- 事業性融資の推進等に関する法律の概要（上）――企業価値担保権を中心に
水谷登美男（金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室課長補佐）
大野一行（元 金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室専門官）
飯島隆博（金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室課長補佐
五十嵐一裕（金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室課長補佐）
掛林美智（金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室課長補佐）
パネルディスカッション▶AI事業者ガイドライン
- 第1部 AI事業者ガイドラインの解説
松本敬史（デロイトトーマツコンサルティング合同会社シニアスペシャリストリード）
岡田 淳（弁護士）
中崎 尚（弁護士）
- 第2部 各社の取組
有坂陽子（ソニーグループ株式会社法務部法務グループゼネラルマネジャー）
舟山 聡（rinna株式会社チーフリーガルオフィサー・弁護士）
古川直裕（株式会社ABEJA・弁護士）
- 第3部 パネルディスカッション
吉永京子（慶應義塾大学特任准教授）
北村 弘（独立行政法人情報処理推進機構（IPA）デジタル基盤センターデジタルエンジニアリング部・CDLE AIリーガルグループ
長）
羽深宏樹（京都大学特任教授・東京大学客員准教授・スマートガバナンス株式会社代表取締役CEO・弁護士）
福岡真之介（弁護士）
古川直裕（株式会社ABEJA・弁護士）
松本敬史（デロイトトーマツコンサルティング合同会社シニアスペシャリストリード）
論説
- 気候変動関連訴訟の類型と最近の動向
本田 圭（弁護士）
法務等担当者覆面座談会 2024
- 経営機能としての法務機能の構築・運用、 そして発展とAI・リーガルテック（下）
角田 望（株式会社LegalOn Technologies 代表取締役CEO・弁護士）
- インドの個人情報保護法制（下）――現在の個人情報保護法制と新デジタル個人情報保護法
山本 匡（弁護士）
名紗彩（弁護士）
連載
- 実務問答個人情報保護法（第10回）開示請求への実務対応
中井 杏（弁護士）
［監修］曽我部真裕（京都大学教授）
- 契約書レビューの体系と実践（第9回）不可抗力②
滝 琢磨（弁護士）
川中啓由（弁護士）
菅野邑斗（弁護士）
宮本優生（弁護士）
- クロスセクター・サイバーセキュリティ法（第9回）
サイバーセキュリティ×危機管理――外部からのサイバー攻撃を念頭に
今泉憲人（弁護士）
門田航希（弁護士）
山内洋嗣（弁護士）
蔦 大輔（弁護士）
- 時代を生き抜くためのリーガルセンス 法的思考の実践（第3回）法的思考の例証
門口正人（弁護士）
- EU競争法入門（第4回）
バナナがなければ、桃を食べればいいじゃない――市場画定（Market Definition）と市場支配力（Market Power）
市川芳治（東京大学客員教授）
- EU AI法概説（第2回）ハイリスクAI分類とハイリスクAIに対する要求事項（6条～10条）
羽深宏樹（京都大学特任教授・東京大学客員准教授・スマートガバナンス株式会社代表取締役CEO・弁護士）
古川直裕（弁護士）
NBLInformation
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告知 第23回弁護士業務改革シンポジウム第5分科会
「我が国の司法アクセス推進のために弁護士費用保険と法律扶助との関係を考える――北欧調査を踏まえて」
- 出来事
- 商事法務からのお知らせ
惜字炉
- 米国企業の経営者報酬の高額化を考える
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Originally Published by Shojihomu Co., Ltd.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.