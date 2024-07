Medezeggenschap is een belangrijk thema op de werkvloer. Werknemers kunnen door middel van medezeggenschap invloed uitoefenen op besluitvormingsprocessen binnen een organisatie.

Wijn & Stael Advocaten staat zowel ondernemingen als ondernemingsraden bij in het creëren van goede medezeggenschap. Wij adviseren hen over rechten en plichten, begeleiden hen in medezeggenschapsprocessen, helpen bij onderhandelingen en zijn sparringpartner. Als het nodig is, voeren we procedures.

Daarom lanceerden wij een themapagina over dit onderwerp. Op deze pagina vind je al onze blogs en podcasts over dit onderwerp.

Daarnaast verscheen er onlangs een nieuw handboek over medezeggenschap: "medezeggenschap in breed perspectief". Van medezeggenschap m.b.t pensioenen tot grensoverschrijdende fusie en van de Europese OR tot adviesrecht bij ontslag van een bestuurder.

Karlijn van der Heijden en Maaike Faber schreven het hoofdstuk over dit laatste onderwerp.

